https://ria.ru/20240111/ekvador-1920662825.html

В Эквадоре прогремел взрыв в ночном клубе

В Эквадоре прогремел взрыв в ночном клубе - РИА Новости, 11.01.2024

В Эквадоре прогремел взрыв в ночном клубе

В Эквадоре, где уже несколько дней продолжается вооруженный конфликт, прогремел взрыв в ночном клубе, есть погибший и раненые, сообщила местная полиция в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:31

2024-01-11T09:31

2024-01-11T11:23

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Эквадоре, где уже несколько дней продолжается вооруженный конфликт, прогремел взрыв в ночном клубе, есть погибший и раненые, сообщила местная полиция в соцсети X. "Сегодня ночью в ночном заведении в (провинции. — Прим. ред.) Орельяна был зафиксирован взрыв, предварительно известно об одном погибшем, пятерых пострадавших с ожогами и материальном ущербе", — говорится в публикации.Началось расследование произошедшего, устанавливаются причастные.Как пишет газета Telegrafo, в среду вечером стало известно о пожаре в ночном клубе под названием Dubai. Национальная полиция пока не подтвердила террористический характер инцидента.Столкновения в ЭквадореБеспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником в стране. Он отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из заключения также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду "Лос-Лобос".Всего в заложниках оказались 139 сотрудников и охранников исправительных учреждений.Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации на срок в 60 дней, позволяющий задействовать армию в восстановлении порядка.После этого в некоторых городах вспыхнули новые столкновения — в ночь на 9 января члены банд начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле прогремели взрывы. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых силовиков в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать.Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, которые насчитывают десятки тысяч участников. Глава Объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо назвал эти преступные группировки военными целями и предупредил, что переговоров с ними не будет.В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек.Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами о борьбе с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только во время последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер "Гражданской революции" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.Российское посольство в Кито на фоне ухудшения обстановки настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в страну. По информации МИД, в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

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Стрельба возле правительственного дворца Эквадора Полиция Эквадора действует возле президентского дворца. В стране объявлено чрезвычайное положение после того, как из тюрьмы таинственным образом сбежал скандально известный наркобарон. 2024-01-11T09:31 true PT0M23S

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-11T09:31 true PT0M35S

Штурм захваченной телестудии в Эквадоре и арест вооруженной группировки Штурм захваченной телестудии в Эквадоре и арест вооруженной группировки 2024-01-11T09:31 true PT2M33S

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в мире, эквадор, кито, россия, беспорядки в эквадоре