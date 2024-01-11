В Эквадоре прогремел взрыв в ночном клубе

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Эквадоре, где уже несколько дней продолжается вооруженный конфликт, прогремел взрыв в ночном клубе, есть погибший и раненые, сообщила местная полиция в соцсети X. "Сегодня ночью в ночном заведении в (провинции. — Прим. ред.) Орельяна был зафиксирован взрыв, предварительно известно об одном погибшем, пятерых пострадавших с ожогами и материальном ущербе", — говорится в публикации.Началось расследование произошедшего, устанавливаются причастные.Как пишет газета Telegrafo, в среду вечером стало известно о пожаре в ночном клубе под названием Dubai. Национальная полиция пока не подтвердила террористический характер инцидента.Столкновения в ЭквадореБеспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником в стране. Он отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из заключения также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду "Лос-Лобос".Всего в заложниках оказались 139 сотрудников и охранников исправительных учреждений.Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации на срок в 60 дней, позволяющий задействовать армию в восстановлении порядка.После этого в некоторых городах вспыхнули новые столкновения — в ночь на 9 января члены банд начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле прогремели взрывы. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых силовиков в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать.Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, которые насчитывают десятки тысяч участников. Глава Объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо назвал эти преступные группировки военными целями и предупредил, что переговоров с ними не будет.В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек.Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами о борьбе с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только во время последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер "Гражданской революции" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.Российское посольство в Кито на фоне ухудшения обстановки настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в страну. По информации МИД, в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920632298.html
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1
5
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96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стрельба возле правительственного дворца Эквадора
Полиция Эквадора действует возле президентского дворца. В стране объявлено чрезвычайное положение после того, как из тюрьмы таинственным образом сбежал скандально известный наркобарон.
2024-01-11T09:31
true
PT0M23S
Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.
В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
2024-01-11T09:31
true
PT0M35S
Штурм захваченной телестудии в Эквадоре и арест вооруженной группировки
Штурм захваченной телестудии в Эквадоре и арест вооруженной группировки
Взрыв в ночном заведении в Эквадоре. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Эквадоре, где уже несколько дней продолжается вооруженный конфликт, прогремел взрыв в ночном клубе, есть погибший и раненые, сообщила местная полиция в соцсети X.
«
"Сегодня ночью в ночном заведении в (провинции. — Прим. ред.) Орельяна был зафиксирован взрыв, предварительно известно об одном погибшем, пятерых пострадавших с ожогами и материальном ущербе", — говорится в публикации.
Началось расследование произошедшего, устанавливаются причастные.
Как пишет газета Telegrafo, в среду вечером стало известно о пожаре в ночном клубе под названием Dubai. Национальная полиция пока не подтвердила террористический характер инцидента.
На пешеходном мосту в столице Эквадора взорвали бомбу
Вчера, 23:48
Столкновения в Эквадоре
Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником в стране. Он отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность. После сообщения о побеге в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из заключения также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду "Лос-Лобос".
Всего в заложниках оказались 139 сотрудников и охранников исправительных учреждений.
Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации на срок в 60 дней, позволяющий задействовать армию в восстановлении порядка.
После этого в некоторых городах вспыхнули новые столкновения — в ночь на 9 января члены банд начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле прогремели взрывы. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых силовиков в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать.
Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, которые насчитывают десятки тысяч участников. Глава Объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо назвал эти преступные группировки военными целями и предупредил, что переговоров с ними не будет.
В среду он сообщил, что силовые структуры после начала беспорядков задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами о борьбе с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только во время последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер "Гражданской революции" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Кито на фоне ухудшения обстановки настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в страну. По информации МИД, в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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