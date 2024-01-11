https://ria.ru/20240111/ekvador-1920640780.html

Силовики Эквадора задержали почти 330 человек

Силовики Эквадора задержали почти 330 человек - РИА Новости, 11.01.2024

Силовики Эквадора задержали почти 330 человек

Вооруженные силы и национальная полиция Эквадора после начала беспорядков в стране задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T03:09

2024-01-11T03:09

2024-01-11T03:09

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эквадор

кито

беспорядки в эквадоре

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МЕХИКО, 11 янв - РИА Новости. Вооруженные силы и национальная полиция Эквадора после начала беспорядков в стране задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, сообщил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо. "Мы захватили 61 единицу оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства, мы задержали 329 террористов. Из плена спасен 41 человек. Мы ликвидировали пятерых террористов", - сказал Вела в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликовало в своем блоге издание La Voz del Tomebamba. По его словам, военнослужащим и полиции трижды пришлось вступить в противостояние с тремя вооруженными группами, удалось захватить 28 беглых заключенных. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников которой оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось вскоре освободить живыми. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, эквадор, кито, беспорядки в эквадоре