https://ria.ru/20240111/dtp-1920817628.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с туристами в Карачаево-Черкесии
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с туристами в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 11.01.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с туристами в Карачаево-Черкесии
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали туристы в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T21:07
2024-01-11T21:07
2024-01-11T21:07
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 11 янв – РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали туристы в Карачаево-Черкесии, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в Информационный центр СК России поступило обращение о нарушении прав туристов, воспользовавшихся услугами компании "Бонифаций тур". В январе текущего года в Карачаево-Черкесии водитель автомобиля, в котором находились граждане, не справился с управлением и допустил его опрокидывание в обрыв. "В результате пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, им потребовалась медицинская помощь. Руководство турфирмы отказывает пострадавшим в компенсационных выплатах и возмещении стоимости путевок", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что по данному факту в СУСК России по Карачаево-Черкесии начата процессуальная проверка. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике Очиру Бадма-Халгаевичу Унгунову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с туристами в Карачаево-Черкесии
СК: Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с туристами в Карачаево-Черкесии
ПЯТИГОРСК, 11 янв – РИА Новости.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали туристы в Карачаево-Черкесии, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале
.
По данным ведомства, в Информационный центр СК России поступило обращение о нарушении прав туристов, воспользовавшихся услугами компании "Бонифаций тур". В январе текущего года в Карачаево-Черкесии водитель автомобиля, в котором находились граждане, не справился с управлением и допустил его опрокидывание в обрыв.
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"В результате пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, им потребовалась медицинская помощь. Руководство турфирмы отказывает пострадавшим в компенсационных выплатах и возмещении стоимости путевок", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что по данному факту в СУСК России по Карачаево-Черкесии начата процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике Очиру Бадма-Халгаевичу Унгунову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению", - заключили в ведомстве.
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