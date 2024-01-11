https://ria.ru/20240111/dokhody-1920824194.html

Рост доходов Костромской области по итогам 2023 года превысил 23 процента

Рост доходов Костромской области по итогам 2023 года превысил 23 процента - РИА Новости, 11.01.2024

Рост доходов Костромской области по итогам 2023 года превысил 23 процента

Рост доходов бюджета Костромской области по итогам 2023 года составил более 23% к уровню предыдущего года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T22:16

2024-01-11T22:16

2024-01-11T22:16

костромская область

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 11 янв - РИА Новости. Рост доходов бюджета Костромской области по итогам 2023 года составил более 23% к уровню предыдущего года, сообщает администрация региона. "По оперативным данным департамента финансов, за 2023 год налоговые и неналоговые доходы бюджета Костромской области исполнены в сумме 36 миллиардов 159 миллионов рублей с ростом на 6 миллиардов 800 миллионов к предыдущему году. Отмечается рост поступлений по всем основным бюджетообразующим доходным источникам и ключевым отраслям экономики региона", - говорится в сообщении. Основным драйвером увеличения доходов стали обрабатывающие производства, банковская сфера, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение, а также строительство, отмечают в департаменте финансов. Сообщается, что долговая нагрузка на областной бюджет за 2023 год сокращена с 81% до 71,5% от налоговых и неналоговых доходов. По данным профильного департамента практически четвертая часть бюджетных расходов в прошлом году была направлена на реализацию приоритетных национальных проектов. Финансирование дорожной отрасли увеличилось на 17,8%. На социальную сферу направлена практически половина бюджетных расходов. В полном объеме обеспечены финансированием меры соцподдержки. На повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы дополнительно направлено 877 миллионов рублей. Сергей Ситников на еженедельном совещании определил приоритеты финансовой политики региона на 2024 год. "В приоритете всё, что связано со здравоохранением и исполнением социальных обязательств. Особое внимание прошу уделять опережающим закупкам медикаментов, формированию неснижаемого запаса льготных препаратов. Практика опережающих закупок себя оправдала - экономия областного бюджета очевидна", - подчеркнул Сергей Ситников.

https://ria.ru/20240110/ryvok-1920580876.html

https://ria.ru/20240103/eksport-1919590347.html

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костромская область

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костромская область, сергей ситников