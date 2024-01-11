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В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально провезти бриллианты - РИА Новости, 11.01.2024
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13:51 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/diamonds-1920721285.html
В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально провезти бриллианты
В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально провезти бриллианты - РИА Новости, 11.01.2024
В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально провезти бриллианты
Гражданка Украины пыталась нелегально провезти через Польшу бриллианты на 375 тысяч долларов, сообщила польская таможня. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:51
2024-01-11T13:51
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ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Гражданка Украины пыталась нелегально провезти через Польшу бриллианты на 375 тысяч долларов, сообщила польская таможня. Украинка летела из Армении через Варшаву в Бельгию, не заполнив таможенную декларацию. В ее багаже было обнаружено 134 грамма бриллиантов - почти 670 карат. Нарушительница предъявила офицерам счета, подтверждающие покупку бриллиантов, стоимость которых оценивалась более чем в 1,5 миллиона злотых (около 375 тысяч долларов). "Государственный бюджет мог потерять более 350 тысяч злотых из-за незаконной перевозки драгоценных камней через территорию Польши", - указали в таможне. Гражданке Украины грозит крупный штраф. Несколько месяцев назад таможенники варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена задержали другую гражданку Украины, которая также пыталась нелегально провезти драгоценные камни, на этот раз в Дубай. В ее носках и косметичках были спрятаны бриллианты, изумруды и рубины на общую сумму 950 тысяч злотых (около 237 тысяч долларов).
https://ria.ru/20231019/nelegaly-1903878983.html
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в мире, украина, польша, армения
В мире, Украина, Польша, Армения
В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально провезти бриллианты

Украинка пыталась нелегально провезти через Польшу бриллианты на $375 тыс

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБриллиант
Бриллиант - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бриллиант. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Гражданка Украины пыталась нелегально провезти через Польшу бриллианты на 375 тысяч долларов, сообщила польская таможня.
Украинка летела из Армении через Варшаву в Бельгию, не заполнив таможенную декларацию. В ее багаже было обнаружено 134 грамма бриллиантов - почти 670 карат. Нарушительница предъявила офицерам счета, подтверждающие покупку бриллиантов, стоимость которых оценивалась более чем в 1,5 миллиона злотых (около 375 тысяч долларов).
"Государственный бюджет мог потерять более 350 тысяч злотых из-за незаконной перевозки драгоценных камней через территорию Польши", - указали в таможне. Гражданке Украины грозит крупный штраф.
Несколько месяцев назад таможенники варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена задержали другую гражданку Украины, которая также пыталась нелегально провезти драгоценные камни, на этот раз в Дубай. В ее носках и косметичках были спрятаны бриллианты, изумруды и рубины на общую сумму 950 тысяч злотых (около 237 тысяч долларов).
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В Польше за перевоз нелегалов в Западную Европу задержали украинца
19 октября 2023, 15:54
 
В миреУкраинаПольшаАрмения
 
 
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