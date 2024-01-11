https://ria.ru/20240111/diamonds-1920721285.html

В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально провезти бриллианты

В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально провезти бриллианты - РИА Новости, 11.01.2024

В Польше задержали украинку, пытавшуюся нелегально провезти бриллианты

Гражданка Украины пыталась нелегально провезти через Польшу бриллианты на 375 тысяч долларов, сообщила польская таможня. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:51

2024-01-11T13:51

2024-01-11T13:51

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ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Гражданка Украины пыталась нелегально провезти через Польшу бриллианты на 375 тысяч долларов, сообщила польская таможня. Украинка летела из Армении через Варшаву в Бельгию, не заполнив таможенную декларацию. В ее багаже было обнаружено 134 грамма бриллиантов - почти 670 карат. Нарушительница предъявила офицерам счета, подтверждающие покупку бриллиантов, стоимость которых оценивалась более чем в 1,5 миллиона злотых (около 375 тысяч долларов). "Государственный бюджет мог потерять более 350 тысяч злотых из-за незаконной перевозки драгоценных камней через территорию Польши", - указали в таможне. Гражданке Украины грозит крупный штраф. Несколько месяцев назад таможенники варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена задержали другую гражданку Украины, которая также пыталась нелегально провезти драгоценные камни, на этот раз в Дубай. В ее носках и косметичках были спрятаны бриллианты, изумруды и рубины на общую сумму 950 тысяч злотых (около 237 тысяч долларов).

https://ria.ru/20231019/nelegaly-1903878983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, армения