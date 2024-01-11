https://ria.ru/20240111/delo-1920672304.html

На Кубани возбудили дело из-за привязанного к больничной койке пенсионера

На Кубани возбудили дело из-за привязанного к больничной койке пенсионера - РИА Новости, 11.01.2024

На Кубани возбудили дело из-за привязанного к больничной койке пенсионера

Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры и санитарки районной больницы в станице Полтавской на Кубани, привязавших к больничной койке... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:28

2024-01-11T10:28

2024-01-11T10:28

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608308_0:166:3177:1953_1920x0_80_0_0_150b084ec6a91b2239e25a61f63346ff.jpg

КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры и санитарки районной больницы в станице Полтавской на Кубани, привязавших к больничной койке пенсионера, сообщают в краевом СУСК в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело в отношении санитарки и медицинской сестры медицинского учреждения (пункт "а" части 2 статьи 127 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 6 января в терапевтическое отделение районной больницы станицы Полтавской был госпитализирован 76-летний мужчина. Через день медсестра и санитарка принудительно привязали пенсионера к металлической кровати, когда увидели, что начал ходить по территории отделения. Сосед по палате рассказал о произошедшем родственникам мужчины. Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение внука пенсионера, который показал кадры, где ноги и рука его пожилого дедушки были привязаны отрезками простыни к больничной койке. На видео пациент лежит только в рубашке и памперсах. Главный врач больницы Андрей Бобров рассказал РИА Новости, что врача-терапевта, в чью смену привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней проверки. Также Бобров извинился перед пациентом и его родными, добавив, что на данный момент мужчина "получает лечение в полном объеме".

https://ria.ru/20231129/medsestra-1912685901.html

https://ria.ru/20240102/ukus-1919470048.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край