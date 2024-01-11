https://ria.ru/20240111/delo-1920672304.html
На Кубани возбудили дело из-за привязанного к больничной койке пенсионера
На Кубани возбудили дело из-за привязанного к больничной койке пенсионера - РИА Новости, 11.01.2024
На Кубани возбудили дело из-за привязанного к больничной койке пенсионера
Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры и санитарки районной больницы в станице Полтавской на Кубани, привязавших к больничной койке... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:28
2024-01-11T10:28
2024-01-11T10:28
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры и санитарки районной больницы в станице Полтавской на Кубани, привязавших к больничной койке пенсионера, сообщают в краевом СУСК в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело в отношении санитарки и медицинской сестры медицинского учреждения (пункт "а" части 2 статьи 127 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 6 января в терапевтическое отделение районной больницы станицы Полтавской был госпитализирован 76-летний мужчина. Через день медсестра и санитарка принудительно привязали пенсионера к металлической кровати, когда увидели, что начал ходить по территории отделения. Сосед по палате рассказал о произошедшем родственникам мужчины. Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение внука пенсионера, который показал кадры, где ноги и рука его пожилого дедушки были привязаны отрезками простыни к больничной койке. На видео пациент лежит только в рубашке и памперсах. Главный врач больницы Андрей Бобров рассказал РИА Новости, что врача-терапевта, в чью смену привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней проверки. Также Бобров извинился перед пациентом и его родными, добавив, что на данный момент мужчина "получает лечение в полном объеме".
https://ria.ru/20231129/medsestra-1912685901.html
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани возбудили дело из-за привязанного к больничной койке пенсионера
На Кубани СК возбудил дело из-за привязанного к больничной койке пациента
КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры и санитарки районной больницы в станице Полтавской на Кубани, привязавших к больничной койке пенсионера, сообщают в краевом СУСК в Telegram-канале
.
"Возбуждено уголовное дело в отношении санитарки и медицинской сестры медицинского учреждения (пункт "а" части 2 статьи 127 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 6 января в терапевтическое отделение районной больницы станицы Полтавской был госпитализирован 76-летний мужчина. Через день медсестра и санитарка принудительно привязали пенсионера к металлической кровати, когда увидели, что начал ходить по территории отделения. Сосед по палате рассказал о произошедшем родственникам мужчины.
Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение внука пенсионера, который показал кадры, где ноги и рука его пожилого дедушки были привязаны отрезками простыни к больничной койке. На видео пациент лежит только в рубашке и памперсах.
Главный врач больницы Андрей Бобров рассказал РИА Новости, что врача-терапевта, в чью смену привязали пожилого пациента, отстранили от работы в рамках внутренней проверки. Также Бобров извинился перед пациентом и его родными, добавив, что на данный момент мужчина "получает лечение в полном объеме".
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