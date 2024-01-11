https://ria.ru/20240111/degtyarev-1920684546.html
Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей в Хабаровском крае
Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей в Хабаровском крае - РИА Новости, 11.01.2024
Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей в Хабаровском крае
Губернатор Михаил Дегтярев рассказал президенту России Владимиру Путину во время встречи в Хабаровске о мерах поддержки семей в регионе. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:26
2024-01-11T11:26
2024-01-11T13:19
общество
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
владимир путин
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Михаил Дегтярев рассказал президенту России Владимиру Путину во время встречи в Хабаровске о мерах поддержки семей в регионе. Первый вопрос на встрече задал президент, поинтересовавшись, как дела в регионе. Глава края ответил: "Работаем". "Все успехи края благодаря вашим решениям. Начну с года семьи, который вы объявили. И хочу сказать, что у нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4 тысячи человек - 23 тысячи. И за счет, собственно говоря, их усилий мы сегодня и удерживаем и прирастаем в плане демографии. В крае у нас 17 мер поддержки. Мы их проиндексировали за два года суммарно на 18,9%. Хороших три было подхода: это и краевой материнский капитал, и пособие по рождению, и подарок новорожденному у нас уже третий год подряд введен - такая большая коробка со всем необходимым", - отчитался Дегтярев.Он также рассказал об увеличении зарплат в регионе."Мы по вашему указанию минимальный размер оплаты труда подняли с 1 января на 18,5% по всем бюджетным работникам по майским указам в соответствии со средним ростом по экономике. А вот по остальным категориям, так называемые, неуказники, мы изыскали дополнительные средства, и сегодня мной подписано постановление о повышении на 10% с 1 января этого года. Это все ветеринары у нас, лесники, пожарные - более 30 с лишним тысяч человек. Поэтому с 1 января пойдет уже новая зарплата с увеличением", - рассказал Дегтярев на встрече.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, владимир путин
Общество, Хабаровский край, Хабаровск, Михаил Дегтярев, Владимир Путин
Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей в Хабаровском крае
Хабаровский губернатор Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Михаил Дегтярев рассказал президенту России Владимиру Путину во время встречи в Хабаровске о мерах поддержки семей в регионе.
Первый вопрос на встрече задал президент, поинтересовавшись, как дела в регионе. Глава края ответил: "Работаем".
«
"Все успехи края благодаря вашим решениям. Начну с года семьи, который вы объявили. И хочу сказать, что у нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4 тысячи человек - 23 тысячи. И за счет, собственно говоря, их усилий мы сегодня и удерживаем и прирастаем в плане демографии. В крае у нас 17 мер поддержки. Мы их проиндексировали за два года суммарно на 18,9%. Хороших три было подхода: это и краевой материнский капитал, и пособие по рождению, и подарок новорожденному у нас уже третий год подряд введен - такая большая коробка со всем необходимым", - отчитался Дегтярев.
Он также рассказал об увеличении зарплат в регионе.
"Мы по вашему указанию минимальный размер оплаты труда подняли с 1 января на 18,5% по всем бюджетным работникам по майским указам в соответствии со средним ростом по экономике. А вот по остальным категориям, так называемые, неуказники, мы изыскали дополнительные средства, и сегодня мной подписано постановление о повышении на 10% с 1 января этого года. Это все ветеринары у нас, лесники, пожарные - более 30 с лишним тысяч человек. Поэтому с 1 января пойдет уже новая зарплата с увеличением", - рассказал Дегтярев на встрече.
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