Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей в Хабаровском крае - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 11.01.2024 (обновлено: 13:19 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/degtyarev-1920684546.html
Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей в Хабаровском крае
Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей в Хабаровском крае - РИА Новости, 11.01.2024
Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей в Хабаровском крае
Губернатор Михаил Дегтярев рассказал президенту России Владимиру Путину во время встречи в Хабаровске о мерах поддержки семей в регионе. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:26
2024-01-11T13:19
общество
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920686998_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_a74153accc46b16ed873782699530494.jpg
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Михаил Дегтярев рассказал президенту России Владимиру Путину во время встречи в Хабаровске о мерах поддержки семей в регионе. Первый вопрос на встрече задал президент, поинтересовавшись, как дела в регионе. Глава края ответил: "Работаем". "Все успехи края благодаря вашим решениям. Начну с года семьи, который вы объявили. И хочу сказать, что у нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4 тысячи человек - 23 тысячи. И за счет, собственно говоря, их усилий мы сегодня и удерживаем и прирастаем в плане демографии. В крае у нас 17 мер поддержки. Мы их проиндексировали за два года суммарно на 18,9%. Хороших три было подхода: это и краевой материнский капитал, и пособие по рождению, и подарок новорожденному у нас уже третий год подряд введен - такая большая коробка со всем необходимым", - отчитался Дегтярев.Он также рассказал об увеличении зарплат в регионе."Мы по вашему указанию минимальный размер оплаты труда подняли с 1 января на 18,5% по всем бюджетным работникам по майским указам в соответствии со средним ростом по экономике. А вот по остальным категориям, так называемые, неуказники, мы изыскали дополнительные средства, и сегодня мной подписано постановление о повышении на 10% с 1 января этого года. Это все ветеринары у нас, лесники, пожарные - более 30 с лишним тысяч человек. Поэтому с 1 января пойдет уже новая зарплата с увеличением", - рассказал Дегтярев на встрече.
https://ria.ru/20240111/degtyarev-1920672977.html
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920686998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2029c120fe2dafc51ee7e223909bd38a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, владимир путин
Общество, Хабаровский край, Хабаровск, Михаил Дегтярев, Владимир Путин
Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей в Хабаровском крае

Хабаровский губернатор Дегтярев отчитался перед Путиным о мерах поддержки семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи в Хабаровске
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи в Хабаровске
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Михаил Дегтярев рассказал президенту России Владимиру Путину во время встречи в Хабаровске о мерах поддержки семей в регионе.
Первый вопрос на встрече задал президент, поинтересовавшись, как дела в регионе. Глава края ответил: "Работаем".
«
"Все успехи края благодаря вашим решениям. Начну с года семьи, который вы объявили. И хочу сказать, что у нас в крае количество многодетных семей за три года выросло на 4 тысячи человек - 23 тысячи. И за счет, собственно говоря, их усилий мы сегодня и удерживаем и прирастаем в плане демографии. В крае у нас 17 мер поддержки. Мы их проиндексировали за два года суммарно на 18,9%. Хороших три было подхода: это и краевой материнский капитал, и пособие по рождению, и подарок новорожденному у нас уже третий год подряд введен - такая большая коробка со всем необходимым", - отчитался Дегтярев.
Он также рассказал об увеличении зарплат в регионе.
"Мы по вашему указанию минимальный размер оплаты труда подняли с 1 января на 18,5% по всем бюджетным работникам по майским указам в соответствии со средним ростом по экономике. А вот по остальным категориям, так называемые, неуказники, мы изыскали дополнительные средства, и сегодня мной подписано постановление о повышении на 10% с 1 января этого года. Это все ветеринары у нас, лесники, пожарные - более 30 с лишним тысяч человек. Поэтому с 1 января пойдет уже новая зарплата с увеличением", - рассказал Дегтярев на встрече.
Вы следующий за Господом – Путин пошутил над губернатором Хабаровского края
"Следующий после Господа". Путин пошутил о месте Дегтярева в иерархии
10:30
 
ОбществоХабаровский крайХабаровскМихаил ДегтяревВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала