https://ria.ru/20240111/byudzhet-1920736561.html

Минфин дал предварительную оценку исполнения федерального бюджета

Минфин дал предварительную оценку исполнения федерального бюджета - РИА Новости, 11.01.2024

Минфин дал предварительную оценку исполнения федерального бюджета

Дефицит федерального бюджета в 2023 году, по предварительным оценкам, составил 3,2 триллиона рублей (1,9% ВВП), говорится в материалах на сайте Минфина. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:47

2024-01-11T14:47

2024-01-11T16:58

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета в 2023 году, по предварительным оценкам, составил 3,2 триллиона рублей (1,9% ВВП), говорится в материалах на сайте Минфина. "Объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 миллиарда рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. <...> Объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32 364 миллиарда рублей", — говорится в документе.В законе о бюджете на 2023 год дефицит предусматривался на уровне 2,925 триллиона рублей или двух процентов ВВП.Это немного превысило прогнозы Минфина, в конце декабря глава ведомства Антон Силуанов говорил, что ожидает дефицит на уровне 1,5% ВВП или меньше.Нефтегазовые доходы составили 8,8 триллиона рублей, из них в соответствии с бюджетным правилом в резервы направили 822 миллиарда рублей.По сравнению с 2022-м нефтегазовые доходы снизились на 23,9%. В Минфине это связывают с высокой базой предыдущего года, снижением цен на нефть и сокращением экспорта газа.При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов видна устойчивая положительная динамика, подчеркнули в ведомстве.Они составили 20,3 триллиона, что на 25% больше уровня предыдущего года и более чем на 3,1 триллиона рублей выше запланированного.

https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)