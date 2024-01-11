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Минфин дал предварительную оценку исполнения федерального бюджета
Минфин дал предварительную оценку исполнения федерального бюджета - РИА Новости, 11.01.2024
Минфин дал предварительную оценку исполнения федерального бюджета
Дефицит федерального бюджета в 2023 году, по предварительным оценкам, составил 3,2 триллиона рублей (1,9% ВВП), говорится в материалах на сайте Минфина. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:47
2024-01-11T14:47
2024-01-11T16:58
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Дефицит федерального бюджета в 2023 году, по предварительным оценкам, составил 3,2 триллиона рублей (1,9% ВВП), говорится в материалах на сайте Минфина. "Объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 миллиарда рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. <...> Объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32 364 миллиарда рублей", — говорится в документе.В законе о бюджете на 2023 год дефицит предусматривался на уровне 2,925 триллиона рублей или двух процентов ВВП.Это немного превысило прогнозы Минфина, в конце декабря глава ведомства Антон Силуанов говорил, что ожидает дефицит на уровне 1,5% ВВП или меньше.Нефтегазовые доходы составили 8,8 триллиона рублей, из них в соответствии с бюджетным правилом в резервы направили 822 миллиарда рублей.По сравнению с 2022-м нефтегазовые доходы снизились на 23,9%. В Минфине это связывают с высокой базой предыдущего года, снижением цен на нефть и сокращением экспорта газа.При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов видна устойчивая положительная динамика, подчеркнули в ведомстве.Они составили 20,3 триллиона, что на 25% больше уровня предыдущего года и более чем на 3,1 триллиона рублей выше запланированного.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин дал предварительную оценку исполнения федерального бюджета
Минфин: дефицит бюджета в 2023 году предварительно составил 3,2 триллиона рублей
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Дефицит федерального бюджета в 2023 году, по предварительным оценкам, составил 3,2 триллиона рублей (1,9% ВВП), говорится в материалах
на сайте Минфина.
"Объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 миллиарда рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. <...> Объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32 364 миллиарда рублей", — говорится в документе.
В законе о бюджете на 2023 год дефицит предусматривался на уровне 2,925 триллиона рублей или двух процентов ВВП.
Это немного превысило прогнозы Минфина, в конце декабря глава ведомства Антон Силуанов
говорил, что ожидает дефицит на уровне 1,5% ВВП или меньше.
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Нефтегазовые доходы составили 8,8 триллиона рублей, из них в соответствии с бюджетным правилом в резервы направили 822 миллиарда рублей.
По сравнению с 2022-м нефтегазовые доходы снизились на 23,9%. В Минфине это связывают с высокой базой предыдущего года, снижением цен на нефть и сокращением экспорта газа.
При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов видна устойчивая положительная динамика, подчеркнули в ведомстве.
Они составили 20,3 триллиона, что на 25% больше уровня предыдущего года и более чем на 3,1 триллиона рублей выше запланированного.
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