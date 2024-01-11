https://ria.ru/20240111/bespilotniki-1920648279.html

Украина попыталась атаковать беспилотниками три российских региона

Украина попыталась атаковать беспилотниками три российских региона - РИА Новости, 11.01.2024

Украина попыталась атаковать беспилотниками три российских региона

Киев пытался атаковать беспилотниками три российских региона, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T06:52

2024-01-11T06:52

2024-01-11T13:03

специальная военная операция на украине

украина

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Киев пытался атаковать беспилотниками три российских региона, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Одиннадцатого января около 04:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей", — говорится в публикации.По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв дрона. Здание получило повреждения, но возгораний и пострадавших нет, уточнил он.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920541848.html

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украина, россия, безопасность