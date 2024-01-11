https://ria.ru/20240111/bespilotnik-1920648139.html

Над техническим сооружением на окраине Калуги взорвался беспилотник

Над техническим сооружением на окраине Калуги взорвался беспилотник - РИА Новости, 11.01.2024

Над техническим сооружением на окраине Калуги взорвался беспилотник

Над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги взорвался дрон, здание получило повреждения, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T06:48

2024-01-11T06:48

2024-01-11T07:24

специальная военная операция на украине

калуга

россия

происшествия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги взорвался дрон, здание получило повреждения, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале."Сегодня утром на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы", — написал он.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

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калуга, россия, происшествия