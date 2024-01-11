https://ria.ru/20240111/aviatsiya-1920739482.html

Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест

Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест - РИА Новости, 11.01.2024

Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест

Запуск авиарейса между Владивостоком и белорусским Брестом был бы возможен в рамках концепции единого отечества России, Белоруссии, такие перелеты нуждались бы... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:59

2024-01-11T14:59

2024-01-11T17:35

белоруссия

владивосток

брест

общество

россия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запуск авиарейса между Владивостоком и белорусским Брестом был бы возможен в рамках концепции единого отечества России, Белоруссии, такие перелеты нуждались бы в субсидировании и поддержке, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. "Отечество от Бреста до Владивостока" видим в том числе - это один только из элементов реализации этой концепции - через прямой авиарейс", - сказал Крутой журналистам, объяснив, что в Бресте заинтересованы в прямом сообщении с регионами РФ, и Владивосток как направление - "это вообще идеально". Он отметил, что "на уровне правительств тема обсуждена, надо докладывать нашим лидерам. Понятно, что история, которая на первом этапе будет требовать субсидий, поддержки, раскрутки этих рейсов". Мэр Владивостока проводит опрос среди жителей Приморья о готовности летать в Белоруссию, и "говорит, уже запрос колоссальный", добавил посол. "Все аргументы для открытия такого авиасообщения прямого мы, безусловно, сделаем и приведем", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880660391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, владивосток, брест, общество, россия