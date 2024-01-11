Рейтинг@Mail.ru
Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:59 11.01.2024 (обновлено: 17:35 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/aviatsiya-1920739482.html
Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест
Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест - РИА Новости, 11.01.2024
Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест
Запуск авиарейса между Владивостоком и белорусским Брестом был бы возможен в рамках концепции единого отечества России, Белоруссии, такие перелеты нуждались бы... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:59
2024-01-11T17:35
белоруссия
владивосток
брест
общество
россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/63/1563816333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9dc2773dc1814aca9f0d0c6b42d2935.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запуск авиарейса между Владивостоком и белорусским Брестом был бы возможен в рамках концепции единого отечества России, Белоруссии, такие перелеты нуждались бы в субсидировании и поддержке, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. "Отечество от Бреста до Владивостока" видим в том числе - это один только из элементов реализации этой концепции - через прямой авиарейс", - сказал Крутой журналистам, объяснив, что в Бресте заинтересованы в прямом сообщении с регионами РФ, и Владивосток как направление - "это вообще идеально". Он отметил, что "на уровне правительств тема обсуждена, надо докладывать нашим лидерам. Понятно, что история, которая на первом этапе будет требовать субсидий, поддержки, раскрутки этих рейсов". Мэр Владивостока проводит опрос среди жителей Приморья о готовности летать в Белоруссию, и "говорит, уже запрос колоссальный", добавил посол. "Все аргументы для открытия такого авиасообщения прямого мы, безусловно, сделаем и приведем", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880660391.html
белоруссия
владивосток
брест
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/63/1563816333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0db23538680742fa9aaf1b30ddc968e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, владивосток, брест, общество, россия
Белоруссия, Владивосток, Брест, Общество, Россия, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест

Посол Белоруссии: было бы идеально запустить самолеты из Бреста во Владивосток

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запуск авиарейса между Владивостоком и белорусским Брестом был бы возможен в рамках концепции единого отечества России, Белоруссии, такие перелеты нуждались бы в субсидировании и поддержке, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
"Отечество от Бреста до Владивостока" видим в том числе - это один только из элементов реализации этой концепции - через прямой авиарейс", - сказал Крутой журналистам, объяснив, что в Бресте заинтересованы в прямом сообщении с регионами РФ, и Владивосток как направление - "это вообще идеально".
Он отметил, что "на уровне правительств тема обсуждена, надо докладывать нашим лидерам. Понятно, что история, которая на первом этапе будет требовать субсидий, поддержки, раскрутки этих рейсов".
Мэр Владивостока проводит опрос среди жителей Приморья о готовности летать в Белоруссию, и "говорит, уже запрос колоссальный", добавил посол. "Все аргументы для открытия такого авиасообщения прямого мы, безусловно, сделаем и приведем", - подчеркнул дипломат.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока
27 июня 2023, 11:09
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияВладивостокБрестОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала