https://ria.ru/20240111/aviatsiya-1920739482.html
Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест
Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест - РИА Новости, 11.01.2024
Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест
Запуск авиарейса между Владивостоком и белорусским Брестом был бы возможен в рамках концепции единого отечества России, Белоруссии, такие перелеты нуждались бы... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:59
2024-01-11T14:59
2024-01-11T17:35
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запуск авиарейса между Владивостоком и белорусским Брестом был бы возможен в рамках концепции единого отечества России, Белоруссии, такие перелеты нуждались бы в субсидировании и поддержке, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. "Отечество от Бреста до Владивостока" видим в том числе - это один только из элементов реализации этой концепции - через прямой авиарейс", - сказал Крутой журналистам, объяснив, что в Бресте заинтересованы в прямом сообщении с регионами РФ, и Владивосток как направление - "это вообще идеально". Он отметил, что "на уровне правительств тема обсуждена, надо докладывать нашим лидерам. Понятно, что история, которая на первом этапе будет требовать субсидий, поддержки, раскрутки этих рейсов". Мэр Владивостока проводит опрос среди жителей Приморья о готовности летать в Белоруссию, и "говорит, уже запрос колоссальный", добавил посол. "Все аргументы для открытия такого авиасообщения прямого мы, безусловно, сделаем и приведем", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20230627/lukashenko-1880660391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, владивосток, брест, общество, россия
Белоруссия, Владивосток, Брест, Общество, Россия, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Посол Белоруссии не исключил запуска авиамаршрута Владивосток — Брест
Посол Белоруссии: было бы идеально запустить самолеты из Бреста во Владивосток
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Запуск авиарейса между Владивостоком и белорусским Брестом был бы возможен в рамках концепции единого отечества России, Белоруссии, такие перелеты нуждались бы в субсидировании и поддержке, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
"Отечество от Бреста до Владивостока" видим в том числе - это один только из элементов реализации этой концепции - через прямой авиарейс", - сказал Крутой журналистам, объяснив, что в Бресте заинтересованы в прямом сообщении с регионами РФ, и Владивосток как направление - "это вообще идеально".
Он отметил, что "на уровне правительств тема обсуждена, надо докладывать нашим лидерам. Понятно, что история, которая на первом этапе будет требовать субсидий, поддержки, раскрутки этих рейсов".
Мэр Владивостока проводит опрос среди жителей Приморья о готовности летать в Белоруссию, и "говорит, уже запрос колоссальный", добавил посол. "Все аргументы для открытия такого авиасообщения прямого мы, безусловно, сделаем и приведем", - подчеркнул дипломат.
Лукашенко заявил, что переживал за Отечество от Бреста до Владивостока