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В Италии приняли резолюцию в поддержку передачи Украине российских активов - РИА Новости, 11.01.2024
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15:25 11.01.2024 (обновлено: 15:26 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/aktivy-1920745996.html
В Италии приняли резолюцию в поддержку передачи Украине российских активов
В Италии приняли резолюцию в поддержку передачи Украине российских активов - РИА Новости, 11.01.2024
В Италии приняли резолюцию в поддержку передачи Украине российских активов
Палата депутатов Италии в среду одобрила резолюцию в поддержку передачи киевским властям замороженных российских активов, сообщается на сайте нижней палаты... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:25
2024-01-11T15:26
россия
украина
евросоюз
в мире
италия
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РИМ, 11 янв - РИА Новости. Палата депутатов Италии в среду одобрила резолюцию в поддержку передачи киевским властям замороженных российских активов, сообщается на сайте нижней палаты национального парламента. Одно из положений документа, внесенного группой малых партий левой направленности, призывает правительство Италии "предпринять все необходимые инициативы в рамках Евроcоюза и временного председательства в "Большой семерке", чтобы в соответствии с международным правом банковские активы российского государства, замороженные в рамках различных санкционных механизмов… могли быть переданы украинскому государству". Подобные резолюции парламента, как и принятый накануне документ в поддержку продолжения оказания военной помощи Киеву, имеют форму обращения к Совмину и носят характер призыва к соответствующим действиям. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Издание Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации Байдена писало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киеву без согласия европейских стран, так как лишь "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что США не уведомляли Москву о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии российских активов. Он подчеркнул, что любые подобные действия незаконны и будут иметь глубокие последствия, в частности, подорвут финансовый авторитет США и доверие к ним международных инвесторов. Песков добавил, что если европейцы под давлением Вашингтона также пойдут на незаконные шаги в отношении российских активов, то "неминуемо столкнутся с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле ранее заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
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россия, украина, евросоюз, в мире, италия
Россия, Украина, Евросоюз, В мире, Италия
В Италии приняли резолюцию в поддержку передачи Украине российских активов

Палата депутатов Италии выступила за передачу Украине российских активов

© AP Photo / Andrew MedichinПарламент Италии
Парламент Италии - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Andrew Medichin
Парламент Италии. Архивное фото
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РИМ, 11 янв - РИА Новости. Палата депутатов Италии в среду одобрила резолюцию в поддержку передачи киевским властям замороженных российских активов, сообщается на сайте нижней палаты национального парламента.
Одно из положений документа, внесенного группой малых партий левой направленности, призывает правительство Италии "предпринять все необходимые инициативы в рамках Евроcоюза и временного председательства в "Большой семерке", чтобы в соответствии с международным правом банковские активы российского государства, замороженные в рамках различных санкционных механизмов… могли быть переданы украинскому государству". Подобные резолюции парламента, как и принятый накануне документ в поддержку продолжения оказания военной помощи Киеву, имеют форму обращения к Совмину и носят характер призыва к соответствующим действиям.
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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Издание Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации Байдена писало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киеву без согласия европейских стран, так как лишь "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что США не уведомляли Москву о поддержке администрацией Белого дома решения об изъятии российских активов. Он подчеркнул, что любые подобные действия незаконны и будут иметь глубокие последствия, в частности, подорвут финансовый авторитет США и доверие к ним международных инвесторов. Песков добавил, что если европейцы под давлением Вашингтона также пойдут на незаконные шаги в отношении российских активов, то "неминуемо столкнутся с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями".
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле ранее заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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