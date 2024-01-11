https://ria.ru/20240111/aktivy-1920652568.html

Байден готов поддержать конфискацию российских активов, пишут СМИ

Байден готов поддержать конфискацию российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024

Байден готов поддержать конфискацию российских активов, пишут СМИ

Белый дом готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов, чтобы в дальнейшем передать их Украине, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T07:59

2024-01-11T07:59

2024-01-11T10:09

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Белый дом готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов, чтобы в дальнейшем передать их Украине, сообщило агентство Bloomberg."Администрация (Байдена. — Прим. ред.) «принципиально» поддерживает законопроект, который позволит конфисковать активы", — указало агентство со ссылкой на документ, который Совет национальной безопасности США направил в комитет по международным отношениям сената в ноябре.Байден решил одобрить антироссийскую меру после того, как республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Украине в конгрессе.Законопроект, позволяющий конфисковать суверенные российские активы и передать их "в пользу Украины", сенаторы представили в июне 2023 года. При этом Белый дом хочет координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов, пишет Bloomberg.Ранее на этой неделе американское агентство со ссылкой на главу Минфина США Джанет Йеллен сообщало, что Вашингтон пока не принял никакого решения по конфискации активов и участвует в проработке возможных вариантов в рамках G7, в том числе оценивает возможные риски.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В декабре директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы.

https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html

https://ria.ru/20240103/otvet-1919542206.html

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сенат сша