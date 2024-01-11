https://ria.ru/20240111/aeroporty-1920683618.html
Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах
Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах - РИА Новости, 11.01.2024
Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах
Задержек и отмен в аэропортах московского региона - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковском" - из-за снегопада нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:21
2024-01-11T11:21
2024-01-11T12:16
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Задержек и отмен в аэропортах московского региона - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковском" - из-за снегопада нет, сообщили РИА Новости в Росавиации. Накануне сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе, утихший днем в среду, вновь начнется после 21.00 того же дня, а наиболее интенсивными осадки будут в ночные часы. Представители московских аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", а также подмосковного аэропорта "Жуковский" сообщали РИА Новости в четверг утром, что работают в штатном режиме. "Аэропорты московского региона работают штатно, задержек/отмен по метеоусловиям нет", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20240111/pogoda-1920654143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", новости - туризм
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский", Туризм, Новости - Туризм
Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах
Росавиация: в московских аэропортах нет задержек и отмен рейсов из-за снегопада
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Задержек и отмен в аэропортах московского региона - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковском" - из-за снегопада нет, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Накануне сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе, утихший днем в среду, вновь начнется после 21.00 того же дня, а наиболее интенсивными осадки будут в ночные часы. Представители московских аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", а также подмосковного аэропорта "Жуковский" сообщали РИА Новости в четверг утром, что работают в штатном режиме.
"Аэропорты московского региона работают штатно, задержек/отмен по метеоусловиям нет", - сообщили в Росавиации.
Москвичам рассказали о погоде в четверг