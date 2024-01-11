https://ria.ru/20240111/aeroporty-1920683618.html

Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах

Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах - РИА Новости, 11.01.2024

Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах

Задержек и отмен в аэропортах московского региона - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковском" - из-за снегопада нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:21

2024-01-11T11:21

2024-01-11T12:16

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

аэропорт "жуковский"

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Задержек и отмен в аэропортах московского региона - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковском" - из-за снегопада нет, сообщили РИА Новости в Росавиации. Накануне сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе, утихший днем в среду, вновь начнется после 21.00 того же дня, а наиболее интенсивными осадки будут в ночные часы. Представители московских аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", а также подмосковного аэропорта "Жуковский" сообщали РИА Новости в четверг утром, что работают в штатном режиме. "Аэропорты московского региона работают штатно, задержек/отмен по метеоусловиям нет", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20240111/pogoda-1920654143.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", новости - туризм