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Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах - РИА Новости, 11.01.2024
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Туризм
 
11:21 11.01.2024 (обновлено: 12:16 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/aeroporty-1920683618.html
Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах
Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах - РИА Новости, 11.01.2024
Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах
Задержек и отмен в аэропортах московского региона - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковском" - из-за снегопада нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:21
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Задержек и отмен в аэропортах московского региона - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковском" - из-за снегопада нет, сообщили РИА Новости в Росавиации. Накануне сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе, утихший днем в среду, вновь начнется после 21.00 того же дня, а наиболее интенсивными осадки будут в ночные часы. Представители московских аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", а также подмосковного аэропорта "Жуковский" сообщали РИА Новости в четверг утром, что работают в штатном режиме. "Аэропорты московского региона работают штатно, задержек/отмен по метеоусловиям нет", - сообщили в Росавиации.
https://ria.ru/20240111/pogoda-1920654143.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский", новости - туризм
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский", Туризм, Новости - Туризм
Росавиация рассказала о ситуации в московских аэропортах

Росавиация: в московских аэропортах нет задержек и отмен рейсов из-за снегопада

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолеты на взлетно-посадочной полосе в терминале "D" аэропорта Шереметьево
Самолеты на взлетно-посадочной полосе в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Задержек и отмен в аэропортах московского региона - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковском" - из-за снегопада нет, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Накануне сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе, утихший днем в среду, вновь начнется после 21.00 того же дня, а наиболее интенсивными осадки будут в ночные часы. Представители московских аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", а также подмосковного аэропорта "Жуковский" сообщали РИА Новости в четверг утром, что работают в штатном режиме.
"Аэропорты московского региона работают штатно, задержек/отмен по метеоусловиям нет", - сообщили в Росавиации.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
08:19
 
ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Внуково (аэропорт)Аэропорт "Жуковский"Новости - Туризм
 
 
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