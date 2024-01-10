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В Дагестане задержали мужчину за вымогательство 15 миллионов рублей - РИА Новости, 10.01.2024
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17:27 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/zaderzhanie-1920574738.html
В Дагестане задержали мужчину за вымогательство 15 миллионов рублей
В Дагестане задержали мужчину за вымогательство 15 миллионов рублей - РИА Новости, 10.01.2024
В Дагестане задержали мужчину за вымогательство 15 миллионов рублей
Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который, угрожая расправой, вымогал у знакомого 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:27
2024-01-10T17:27
происшествия
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 10 янв - РИА Новости. Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который, угрожая расправой, вымогал у знакомого 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Полицейскими Махачкалы установлено, что с 10 декабря 2023 года 42-летний мужчина, угрожая физической расправой, вымогает у местного жителя 15 000 000 рублей. В ходе отработки полученной информации о предполагаемом вымогательстве, подозреваемому был передан муляж денег. Полицейскими мужчина доставлен в отдел", – говорится в сообщении. Подозреваемый в содеянном сознался и рассказал, что требовал деньги за якобы возникший у потерпевшего долг. По данному факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве (статья 163 УК РФ). "Вымогал деньги у знакомого, в размере 15 миллионов рублей. Угрожал ему убийством, но никакого вреда ему причинить не хотел", – говорит задержанный на видео с допроса, представленном общественности региональным МВД.
https://ria.ru/20231215/banda-1916114722.html
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
В Дагестане задержали мужчину за вымогательство 15 миллионов рублей

МВД: в Дагестане задержали мужчину за вымогательство 15 миллионов рублей

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 10 янв - РИА Новости. Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который, угрожая расправой, вымогал у знакомого 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Полицейскими Махачкалы установлено, что с 10 декабря 2023 года 42-летний мужчина, угрожая физической расправой, вымогает у местного жителя 15 000 000 рублей. В ходе отработки полученной информации о предполагаемом вымогательстве, подозреваемому был передан муляж денег. Полицейскими мужчина доставлен в отдел", – говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
МВД задержало банду, обвиняемую в убийствах и вымогательстве 1,5 миллиарда
15 декабря 2023, 20:54
Подозреваемый в содеянном сознался и рассказал, что требовал деньги за якобы возникший у потерпевшего долг. По данному факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве (статья 163 УК РФ).
"Вымогал деньги у знакомого, в размере 15 миллионов рублей. Угрожал ему убийством, но никакого вреда ему причинить не хотел", – говорит задержанный на видео с допроса, представленном общественности региональным МВД.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Под Новосибирском двое подростков вымогали деньги у пенсионерки
13 декабря 2023, 19:41
 
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