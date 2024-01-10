https://ria.ru/20240110/zaderzhanie-1920574738.html

В Дагестане задержали мужчину за вымогательство 15 миллионов рублей

В Дагестане задержали мужчину за вымогательство 15 миллионов рублей - РИА Новости, 10.01.2024

В Дагестане задержали мужчину за вымогательство 15 миллионов рублей

Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который, угрожая расправой, вымогал у знакомого 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:27

2024-01-10T17:27

2024-01-10T17:27

происшествия

махачкала

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg

МАХАЧКАЛА, 10 янв - РИА Новости. Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который, угрожая расправой, вымогал у знакомого 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Полицейскими Махачкалы установлено, что с 10 декабря 2023 года 42-летний мужчина, угрожая физической расправой, вымогает у местного жителя 15 000 000 рублей. В ходе отработки полученной информации о предполагаемом вымогательстве, подозреваемому был передан муляж денег. Полицейскими мужчина доставлен в отдел", – говорится в сообщении. Подозреваемый в содеянном сознался и рассказал, что требовал деньги за якобы возникший у потерпевшего долг. По данному факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве (статья 163 УК РФ). "Вымогал деньги у знакомого, в размере 15 миллионов рублей. Угрожал ему убийством, но никакого вреда ему причинить не хотел", – говорит задержанный на видео с допроса, представленном общественности региональным МВД.

https://ria.ru/20231215/banda-1916114722.html

https://ria.ru/20231213/vymogatelstvo-1915628281.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия