https://ria.ru/20240110/vzryv-1920588610.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 10.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в среду в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:22

2024-01-10T18:22

2024-01-10T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". С 17.40 в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240110/odessa-1920571928.html

кривой рог

днепропетровская область

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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф