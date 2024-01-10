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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/vzryv-1920588610.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 10.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в среду в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:22
2024-01-10T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". С 17.40 в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

"Страна": в Кривом Роге в Днепропетровской области прогремел взрыв

© Fotolia / O.FarionАвтомобиль спецслужбы на Украине
Автомобиль спецслужбы на Украине - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Fotolia / O.Farion
Автомобиль спецслужбы на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна".
"О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
С 17.40 в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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