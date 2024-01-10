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Россия выразила беспокойство из-за данных о планах готовить ВСУ в Молдавии
Россия выразила беспокойство из-за данных о планах готовить ВСУ в Молдавии - РИА Новости, 10.01.2024
Россия выразила беспокойство из-за данных о планах готовить ВСУ в Молдавии
Москва выразила в ходе вызова посла Молдавии Лилиана Дария обеспокоенность из-за информации о планах содействовать в подготовке военных ВСУ на молдавской... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T22:35
2024-01-10T22:35
2024-01-10T22:35
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москва выразила в ходе вызова посла Молдавии Лилиана Дария обеспокоенность из-за информации о планах содействовать в подготовке военных ВСУ на молдавской территории с инструкторами НАТО. В размещенном на сайте МИД РФ сообщении о вызове в среду посла указывается, что ему "также была выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Республики Молдова оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО".
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Россия выразила беспокойство из-за данных о планах готовить ВСУ в Молдавии
МИД РФ выразил беспокойство из-за данных о планах готовить ВСУ в Молдавии