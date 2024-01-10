https://ria.ru/20240110/voennye-1920626820.html

Россия выразила беспокойство из-за данных о планах готовить ВСУ в Молдавии

Россия выразила беспокойство из-за данных о планах готовить ВСУ в Молдавии - РИА Новости, 10.01.2024

Россия выразила беспокойство из-за данных о планах готовить ВСУ в Молдавии

Москва выразила в ходе вызова посла Молдавии Лилиана Дария обеспокоенность из-за информации о планах содействовать в подготовке военных ВСУ на молдавской... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T22:35

2024-01-10T22:35

2024-01-10T22:35

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москва выразила в ходе вызова посла Молдавии Лилиана Дария обеспокоенность из-за информации о планах содействовать в подготовке военных ВСУ на молдавской территории с инструкторами НАТО. В размещенном на сайте МИД РФ сообщении о вызове в среду посла указывается, что ему "также была выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Республики Молдова оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО".

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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в мире, россия, москва, вооруженные силы украины, нато, молдавия