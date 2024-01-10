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Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия, сообщил источник - РИА Новости, 10.01.2024
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07:03 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/turtsiya-1920424973.html
Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия, сообщил источник
Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия, сообщил источник - РИА Новости, 10.01.2024
Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия, сообщил источник
Турция совместно с ООН разрабатывают ряд предложений для доставки продовольствия нуждающимся странам, Анкара находится в контакте с Москвой, при этом... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T07:03
2024-01-10T07:03
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АНКАРА, 10 янв - РИА Новости. Турция совместно с ООН разрабатывают ряд предложений для доставки продовольствия нуждающимся странам, Анкара находится в контакте с Москвой, при этом возобновление черноморской зерновой инициативы в ее первоначальном виде в ситуации продолжения боевых действия представляется сложным, заявил РИА Новости источник в турецкой столице, участвующий в переговорном процессе. "Со стороны ООН в координации с нами готовятся ряд предложений для того, чтобы решить проблему продовольствия в нуждающихся странах. Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне. Мы находимся в контакте с российской стороной", - сообщил собеседник агентства. Отвечая на вопрос, вероятно ли возобновление черноморской зерновой инициативы в ее первоначальном виде, собеседник агентства назвал это "очень сложным". "В нынешних условиях, когда продолжаются боевые действия, это очень сложно. Но усилия Анкары продолжаются", - резюмировал он. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
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россия, турция, украина, владимир путин, оон, в мире
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, ООН, В мире
Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия, сообщил источник

Турция и ООН готовят решения по доставке продовольствия, контактируют с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 10 янв - РИА Новости. Турция совместно с ООН разрабатывают ряд предложений для доставки продовольствия нуждающимся странам, Анкара находится в контакте с Москвой, при этом возобновление черноморской зерновой инициативы в ее первоначальном виде в ситуации продолжения боевых действия представляется сложным, заявил РИА Новости источник в турецкой столице, участвующий в переговорном процессе.
«
"Со стороны ООН в координации с нами готовятся ряд предложений для того, чтобы решить проблему продовольствия в нуждающихся странах. Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне. Мы находимся в контакте с российской стороной", - сообщил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос, вероятно ли возобновление черноморской зерновой инициативы в ее первоначальном виде, собеседник агентства назвал это "очень сложным". "В нынешних условиях, когда продолжаются боевые действия, это очень сложно. Но усилия Анкары продолжаются", - резюмировал он.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
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