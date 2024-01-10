https://ria.ru/20240110/trudnorealizuema-1920480968.html

Идея создания "социальных полок" в магазинах труднореализуема, заявили в СФ

Идея создания "социальных полок" в магазинах труднореализуема, заявили в СФ - РИА Новости, 10.01.2024

Идея создания "социальных полок" в магазинах труднореализуема, заявили в СФ

Идея обязать ритейлеров создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности, правильная, но труднореализуемая, лучше поощрять продавцов... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:05

2024-01-10T12:05

2024-01-10T12:05

общество

россия

иван абрамов

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Идея обязать ритейлеров создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности, правильная, но труднореализуемая, лучше поощрять продавцов это делать, заявил РИА Новости первый зампред экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. В Госдуму внесут законопроект, согласно которому ритейлеров могут обязать создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности, сообщили ранее "Известия". В случае принятия законопроекта, бесплатный доступ к этим товарам смогут получить пенсионеры и социально незащищенные граждане. "В целом идея-то, конечно, правильная, что лучше продукты отдать людям, которые не могут себе позволить, чем выкидывать. С точки зрения законов, труднореализуемая, больше похожа на популизм. Надо адекватно оценивать ситуацию и быть в повестке, понимать, как сегодня работают магазины, ритейлеры, сетевые магазины или магазины у индивидуального предпринимателя", - сказал Абрамов. Он отметил, что невозможно постоянно кого-то обязывать делать что-либо, добавив, что в России существуют принципы рыночной экономики и есть право собственности. "Предприниматели ответят приблизительно таким образом: "Вы купите себе магазин, купите себе сеть магазинов, потом что-то там обязываете и что хотите, то и делайте. Поэтому здесь все в таком виде заставить невозможно с точки зрения закона", - подчеркнул сенатор. Парламентарий также добавил, что бесплатно отдавать какие-то товары - это право предпринимателя, так как это его собственность, пока что идея выглядит как популизм. "Просто кто-то в воздух сказал, чтобы хайпануть. А теоретически нужно продумать, чтобы была какая-то система поощрений. …Можно учреждать награды от органов власти либо от общественных организаций, какой-то рейтинг, что это социально направленный магазин. Может быть, присваивать какое-то звание социально направленного магазина, который участвует в таких акциях, чтобы это поощрялось общественностью либо давало какую-то преференцию при налогах", - сказал законодатель. Он также призвал ответственнее относиться к таким идеям, потому что кто-то может прочитать и поверить, что такое уже существует. "Не нужно людей вводить в заблуждение. Нужно честно думать, какие есть методы воздействия, а не фантазировать", - заключил Абрамов.

https://ria.ru/20240109/teplosnabzhenie-1920340292.html

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общество, россия, иван абрамов, совет федерации рф, госдума рф