https://ria.ru/20240110/tramp-1920417759.html
Свидетельница заявила, что Трамп не совершал насилие над детьми
Свидетельница заявила, что Трамп не совершал насилие над детьми - РИА Новости, 10.01.2024
Свидетельница заявила, что Трамп не совершал насилие над детьми
Правозащитница Вирджиния Джуффре, пострадавшая, согласно ее же словам, из-за действий скандально известного финансиста Джеффри Эпстина, заявила, что... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T02:32
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Правозащитница Вирджиния Джуффре, пострадавшая, согласно ее же словам, из-за действий скандально известного финансиста Джеффри Эпстина, заявила, что экс-президент США Дональд Трамп не был свидетелем сексуального насилия над несовершеннолетними и не участвовал в подобных действиях, говорится в обнародованных судебных документах по делу Эпстина. Согласно документам, в 2016 году Джуффре спросили в ходе дачи показаний, считала ли она, что Трамп был вовлечен в предполагаемые акты насилия над несовершеннолетними в доме финансиста. "Я не думаю, что Дональд Трамп принимал участие в чем-либо... Я никогда не видела и не была свидетелем участия Трампа в этих действиях. Что касается того, находился ли он в доме Эпстина, то сама я его там не видела, поэтому не знаю", - следует из показаний Джуффре. Правозащитницу также спросили, был ли, по ее данным, экс-президент Билл Клинтон свидетелем подобных противозаконных сцен в доме финансиста, на что та ответила положительно. "Да, он был свидетелем, поскольку знал, какой была моя роль для него, и он посещал остров Джеффри... Во всех его домах повсюду висят фотографии обнаженных девушек, и Джеффри Эпстин не стеснялся признаваться в этом людям", - рассказала Джуффре. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20240110/epstin-1920413012.html
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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), дональд трамп, билл клинтон
В мире, США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Билл Клинтон
Свидетельница заявила, что Трамп не совершал насилие над детьми
Свидетельница по делу Эпстина: Трамп не был вовлечен в насилие над детьми
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Правозащитница Вирджиния Джуффре, пострадавшая, согласно ее же словам, из-за действий скандально известного финансиста Джеффри Эпстина, заявила, что экс-президент США Дональд Трамп не был свидетелем сексуального насилия над несовершеннолетними и не участвовал в подобных действиях, говорится в обнародованных судебных документах по делу Эпстина.
Согласно документам, в 2016 году Джуффре спросили в ходе дачи показаний, считала ли она, что Трамп был вовлечен в предполагаемые акты насилия над несовершеннолетними в доме финансиста.
Документы об Эпстине содержат данные о его поездке с Клинтоном в Таиланд
"Я не думаю, что Дональд Трамп принимал участие в чем-либо... Я никогда не видела и не была свидетелем участия Трампа в этих действиях. Что касается того, находился ли он в доме Эпстина, то сама я его там не видела, поэтому не знаю", - следует из показаний Джуффре.
Правозащитницу также спросили, был ли, по ее данным, экс-президент Билл Клинтон
свидетелем подобных противозаконных сцен в доме финансиста, на что та ответила положительно.
"Да, он был свидетелем, поскольку знал, какой была моя роль для него, и он посещал остров Джеффри... Во всех его домах повсюду висят фотографии обнаженных девушек, и Джеффри Эпстин не стеснялся признаваться в этом людям", - рассказала Джуффре.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена
в Нью-Йорке
, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Служащий Эпстина рассказал о "массажах" принцу Эндрю в доме финансиста