https://ria.ru/20240110/teplo-1920568662.html
В поликлиники в подмосковном Климовске начали возвращать тепло
В поликлиники в подмосковном Климовске начали возвращать тепло - РИА Новости, 10.01.2024
В поликлиники в подмосковном Климовске начали возвращать тепло
Постепенно отопление начинает возвращаться в поликлинику на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск в Подмосковье, прием в медучреждении планируют... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T17:01
2024-01-10T17:01
2024-01-10T17:01
общество
жкх
климовск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Постепенно отопление начинает возвращаться в поликлинику на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск в Подмосковье, прием в медучреждении планируют возобновить уже в понедельник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале."Работаем над подключением отопления в социальных учреждениях. В поликлинику на проспекте 50 лет Октября постепенно пускаем тепло. На территории взрослого отделения основные работы завершили, сейчас дело за малым — отогреваем помещения, на это потребуется около суток. Приём здесь начнут уже в понедельник", — отметил Воробьев.При этом, как отметил губернатор, в детском отделении ситуация обстоит сложнее. Там поменяли около 100 метров трубы, специалисты вскрыли асфальт — осталось врезаться. До конца дня работы планируется закончить.
https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920364989.html
климовск
московская область (подмосковье)
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общество, жкх, климовск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Общество, ЖКХ, Климовск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В поликлиники в подмосковном Климовске начали возвращать тепло
Воробьев: в поликлиники в подмосковном Климовске начали возвращать тепло