https://ria.ru/20240110/teplo-1920568662.html

В поликлиники в подмосковном Климовске начали возвращать тепло

В поликлиники в подмосковном Климовске начали возвращать тепло - РИА Новости, 10.01.2024

В поликлиники в подмосковном Климовске начали возвращать тепло

Постепенно отопление начинает возвращаться в поликлинику на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск в Подмосковье, прием в медучреждении планируют... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T17:01

2024-01-10T17:01

2024-01-10T17:01

общество

жкх

климовск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Постепенно отопление начинает возвращаться в поликлинику на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск в Подмосковье, прием в медучреждении планируют возобновить уже в понедельник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале."Работаем над подключением отопления в социальных учреждениях. В поликлинику на проспекте 50 лет Октября постепенно пускаем тепло. На территории взрослого отделения основные работы завершили, сейчас дело за малым — отогреваем помещения, на это потребуется около суток. Приём здесь начнут уже в понедельник", — отметил Воробьев.При этом, как отметил губернатор, в детском отделении ситуация обстоит сложнее. Там поменяли около 100 метров трубы, специалисты вскрыли асфальт — осталось врезаться. До конца дня работы планируется закончить.

https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920364989.html

климовск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, климовск, московская область (подмосковье), андрей воробьев