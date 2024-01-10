В Италии освободили участника ополчения Донбасса Бертолини, заявил адвокат
Шалла: суд в Италии освободил участника ополчения Донбасса Бертолини
© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
РИМ, 10 янв – РИА Новости. Итальянский суд отпустил на свободу арестованного ранее участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини, заявил РИА Новости его адвокат Массимилиано Луиджи Шалла (Massimiliano Luigi Scialla).
Ранее Шалла сообщал, что процесс над Бертолини пройдет в упрощенном порядке. По его словам, защита рассчитывала на освобождение с условным наказанием в пару лет.
«
"Состоялось заседание, на котором я предоставил доказательства о неучастии Бертолини в боевых действиях на Украине. В связи с этим прокурор и судья предоставили соглашение о минимальном наказании, и молодой человек сразу был отпущен на свободу", - сказал адвокат.
По информации дипломатических источников РИА Новости, Бертолини продолжает жить в Италии. Местная газета Trentino сообщила, что он получил два года условного срока.
Ранее Шалла сообщал РИА Новости, что его подзащитный имеет двойное гражданство - Италии и России. По словам защитника, Бертолини получил российский паспорт в 2021 году, а до этого с 2017 года имел документы и прописку ДНР. После ареста Бертолини посетили сотрудники генерального консульства РФ в Милане. В консульском учреждении отметили, что Бертолини - по первому паспорту итальянец и находится у себя дома.
Итальянские карабинеры арестовали 29-летнего Бертолини 30 июня 2023 года по подозрению в том, что он воевал в Донбассе на стороне ополченцев против украинских войск. Он был задержан в миланском международном аэропорту "Мальпенса", куда прилетел из Армении. По версии следствия, Бертолини находился в зоне боевых действий с 2016 года.