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В Италии освободили участника ополчения Донбасса Бертолини, заявил адвокат - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 10.01.2024 (обновлено: 16:39 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/sud-1920553258.html
В Италии освободили участника ополчения Донбасса Бертолини, заявил адвокат
В Италии освободили участника ополчения Донбасса Бертолини, заявил адвокат - РИА Новости, 10.01.2024
В Италии освободили участника ополчения Донбасса Бертолини, заявил адвокат
Итальянский суд отпустил на свободу арестованного ранее участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини, заявил РИА Новости его адвокат Массимилиано Луиджи... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:23
2024-01-10T16:39
специальная военная операция на украине
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РИМ, 10 янв – РИА Новости. Итальянский суд отпустил на свободу арестованного ранее участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини, заявил РИА Новости его адвокат Массимилиано Луиджи Шалла (Massimiliano Luigi Scialla).Ранее Шалла сообщал, что процесс над Бертолини пройдет в упрощенном порядке. По его словам, защита рассчитывала на освобождение с условным наказанием в пару лет."Состоялось заседание, на котором я предоставил доказательства о неучастии Бертолини в боевых действиях на Украине. В связи с этим прокурор и судья предоставили соглашение о минимальном наказании, и молодой человек сразу был отпущен на свободу", - сказал адвокат.По информации дипломатических источников РИА Новости, Бертолини продолжает жить в Италии. Местная газета Trentino сообщила, что он получил два года условного срока.Ранее Шалла сообщал РИА Новости, что его подзащитный имеет двойное гражданство - Италии и России. По словам защитника, Бертолини получил российский паспорт в 2021 году, а до этого с 2017 года имел документы и прописку ДНР. После ареста Бертолини посетили сотрудники генерального консульства РФ в Милане. В консульском учреждении отметили, что Бертолини - по первому паспорту итальянец и находится у себя дома.Итальянские карабинеры арестовали 29-летнего Бертолини 30 июня 2023 года по подозрению в том, что он воевал в Донбассе на стороне ополченцев против украинских войск. Он был задержан в миланском международном аэропорту "Мальпенса", куда прилетел из Армении. По версии следствия, Бертолини находился в зоне боевых действий с 2016 года.
https://ria.ru/20231222/donbass-1917372489.html
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в мире, донбасс, италия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Италия, Россия
В Италии освободили участника ополчения Донбасса Бертолини, заявил адвокат

Шалла: суд в Италии освободил участника ополчения Донбасса Бертолини

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 10 янв – РИА Новости. Итальянский суд отпустил на свободу арестованного ранее участника ополчения Донбасса Алессандро Бертолини, заявил РИА Новости его адвокат Массимилиано Луиджи Шалла (Massimiliano Luigi Scialla).
Ранее Шалла сообщал, что процесс над Бертолини пройдет в упрощенном порядке. По его словам, защита рассчитывала на освобождение с условным наказанием в пару лет.
«
"Состоялось заседание, на котором я предоставил доказательства о неучастии Бертолини в боевых действиях на Украине. В связи с этим прокурор и судья предоставили соглашение о минимальном наказании, и молодой человек сразу был отпущен на свободу", - сказал адвокат.
По информации дипломатических источников РИА Новости, Бертолини продолжает жить в Италии. Местная газета Trentino сообщила, что он получил два года условного срока.
Ранее Шалла сообщал РИА Новости, что его подзащитный имеет двойное гражданство - Италии и России. По словам защитника, Бертолини получил российский паспорт в 2021 году, а до этого с 2017 года имел документы и прописку ДНР. После ареста Бертолини посетили сотрудники генерального консульства РФ в Милане. В консульском учреждении отметили, что Бертолини - по первому паспорту итальянец и находится у себя дома.
Итальянские карабинеры арестовали 29-летнего Бертолини 30 июня 2023 года по подозрению в том, что он воевал в Донбассе на стороне ополченцев против украинских войск. Он был задержан в миланском международном аэропорту "Мальпенса", куда прилетел из Армении. По версии следствия, Бертолини находился в зоне боевых действий с 2016 года.
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