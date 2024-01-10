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На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 280 военных - РИА Новости, 10.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 10.01.2024 (обновлено: 15:50 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920515987.html
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 280 военных
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 280 военных - РИА Новости, 10.01.2024
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 280 военных
ВСУ на донецком направлении потеряли за сутки до 280 военнослужащих, по два танка и БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:23
2024-01-10T15:50
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ВСУ на донецком направлении потеряли за сутки до 280 военнослужащих, по два танка и БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск грамотными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 23-й, 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР."Потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины "Козак", а также 15 автомобилей", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также склад артиллерийских боеприпасов.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 280 военных

МО: на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 280 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ВСУ на донецком направлении потеряли за сутки до 280 военнослужащих, по два танка и БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск грамотными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 23-й, 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР.
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"Потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины "Козак", а также 15 автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также склад артиллерийских боеприпасов.
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