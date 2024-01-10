https://ria.ru/20240110/spetsoperatsiya-1920515987.html

На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 280 военных

На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 280 военных - РИА Новости, 10.01.2024

На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 280 военных

ВСУ на донецком направлении потеряли за сутки до 280 военнослужащих, по два танка и БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:23

2024-01-10T14:23

2024-01-10T15:50

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

клещеевка

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. ВСУ на донецком направлении потеряли за сутки до 280 военнослужащих, по два танка и БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск грамотными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 23-й, 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка в ДНР."Потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины "Козак", а также 15 автомобилей", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также склад артиллерийских боеприпасов.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика