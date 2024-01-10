Врач оценил состояние заключенного экс-президента Грузии Саакашвили
Директор клиники Чхаидзе: состояние заключенного Саакашвили стабильное
© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 дек - РИА Новости. Состояние заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, но есть некоторые жалобы, заявил журналистам директор медучреждения Зураб Чхаидзе, комментируя отказ Саакашвили участвовать в очередном судебном заседании.
В среду планировалось заседание по одному из дел Саакашвили, в котором он участвует в дистанционном формате. Однако на этот раз фигурант отказался - по данным адвокатов, он сделал это по состоянию здоровья.
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"Состояние пациента стабильное, однако отмечаются определенные жалобы. Это не публичная информация, это субъективные жалобы, которые требуют внимания. Ухудшение других параметров не отмечается", - сказал Чхаидзе.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе неоднократно сообщал, что Саакашвили будет переведен обратно в тюрьму, как только, по мнению врачей, позволит его состояние.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. В настоящее время Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после долгой голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается дистанционно в прямом эфире.