https://ria.ru/20240110/saakashvili-1920550936.html

Врач оценил состояние заключенного экс-президента Грузии Саакашвили

Врач оценил состояние заключенного экс-президента Грузии Саакашвили - РИА Новости, 10.01.2024

Врач оценил состояние заключенного экс-президента Грузии Саакашвили

Состояние заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, но есть некоторые жалобы, заявил журналистам директор медучреждения Зураб Чхаидзе,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:17

2024-01-10T16:17

2024-01-10T16:17

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 10 дек - РИА Новости. Состояние заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное, но есть некоторые жалобы, заявил журналистам директор медучреждения Зураб Чхаидзе, комментируя отказ Саакашвили участвовать в очередном судебном заседании. В среду планировалось заседание по одному из дел Саакашвили, в котором он участвует в дистанционном формате. Однако на этот раз фигурант отказался - по данным адвокатов, он сделал это по состоянию здоровья. "Состояние пациента стабильное, однако отмечаются определенные жалобы. Это не публичная информация, это субъективные жалобы, которые требуют внимания. Ухудшение других параметров не отмечается", - сказал Чхаидзе. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе неоднократно сообщал, что Саакашвили будет переведен обратно в тюрьму, как только, по мнению врачей, позволит его состояние. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. В настоящее время Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после долгой голодовки. На свои судебные процессы он время от времени подключается дистанционно в прямом эфире.

https://ria.ru/20231120/saakashvili-1910529638.html

https://radiosputnik.ru/20230928/saakashvili-1899314019.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили