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На Чукотке построят рыбоводные заводы из-за снижения поголовья рыбы - РИА Новости, 10.01.2024
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16:00 10.01.2024
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На Чукотке построят рыбоводные заводы из-за снижения поголовья рыбы
На Чукотке построят рыбоводные заводы из-за снижения поголовья рыбы - РИА Новости, 10.01.2024
На Чукотке построят рыбоводные заводы из-за снижения поголовья рыбы
Власти Чукотки на фоне уменьшения поголовья рыбы в регионе намерены строить заводы для ее разведения, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:00
2024-01-10T16:00
экономика
чукотка
россия
анадырь
владимир путин
владислав кузнецов
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Власти Чукотки на фоне уменьшения поголовья рыбы в регионе намерены строить заводы для ее разведения, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым. "Рыбопереработка. Здесь ситуация непростая. В силу естественных условий поголовье рыбы уменьшается. Мы переходим к тому, что будем делать заводы по рыборазведению и переработке. Это позволит нам себя полностью обеспечивать и, возможно, выйти на продажи вовне", - сказал Кузнецов Путину. Он отметил, что с февраля власти также планируют увеличить зарплаты в сфере оленеводства, которые сейчас невысоки.
https://ria.ru/20240110/putin-1920452094.html
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экономика, чукотка, россия, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов
Экономика, Чукотка, Россия, Анадырь, Владимир Путин, Владислав Кузнецов
На Чукотке построят рыбоводные заводы из-за снижения поголовья рыбы

Кузнецов: рыбоводные заводы построят на Чукотке из-за снижения поголовья рыбы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМыс Дежнева на Чукотке
Мыс Дежнева на Чукотке - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мыс Дежнева на Чукотке. Архивное фото
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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Власти Чукотки на фоне уменьшения поголовья рыбы в регионе намерены строить заводы для ее разведения, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину.
В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым.
«
"Рыбопереработка. Здесь ситуация непростая. В силу естественных условий поголовье рыбы уменьшается. Мы переходим к тому, что будем делать заводы по рыборазведению и переработке. Это позволит нам себя полностью обеспечивать и, возможно, выйти на продажи вовне", - сказал Кузнецов Путину.
Он отметил, что с февраля власти также планируют увеличить зарплаты в сфере оленеводства, которые сейчас невысоки.
Президент РФ Владимир Путин и предприниматель Наталья Макатрова во время посещения круглогодичного тепличного комплекса Крестьянское хозяйство Макатровых в Анадыре. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке
Вчера, 10:20
 
ЭкономикаЧукоткаРоссияАнадырьВладимир ПутинВладислав Кузнецов
 
 
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