https://ria.ru/20240110/ryba-1920546357.html

На Чукотке построят рыбоводные заводы из-за снижения поголовья рыбы

На Чукотке построят рыбоводные заводы из-за снижения поголовья рыбы - РИА Новости, 10.01.2024

На Чукотке построят рыбоводные заводы из-за снижения поголовья рыбы

Власти Чукотки на фоне уменьшения поголовья рыбы в регионе намерены строить заводы для ее разведения, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:00

2024-01-10T16:00

2024-01-10T16:00

экономика

чукотка

россия

анадырь

владимир путин

владислав кузнецов

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АНАДЫРЬ, 10 янв – РИА Новости. Власти Чукотки на фоне уменьшения поголовья рыбы в регионе намерены строить заводы для ее разведения, сообщил губернатор Владислав Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину. В среду Путин впервые прибыл на Чукотку, в Анадыре он встретился с местными жителями, а после провел встречу с Кузнецовым. "Рыбопереработка. Здесь ситуация непростая. В силу естественных условий поголовье рыбы уменьшается. Мы переходим к тому, что будем делать заводы по рыборазведению и переработке. Это позволит нам себя полностью обеспечивать и, возможно, выйти на продажи вовне", - сказал Кузнецов Путину. Он отметил, что с февраля власти также планируют увеличить зарплаты в сфере оленеводства, которые сейчас невысоки.

https://ria.ru/20240110/putin-1920452094.html

чукотка

россия

анадырь

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экономика, чукотка, россия, анадырь, владимир путин, владислав кузнецов