https://ria.ru/20240110/rukavitsy-1920548500.html

Башкирские студентки сшили сто пар теплых рукавиц для участников СВО

Башкирские студентки сшили сто пар теплых рукавиц для участников СВО - РИА Новости, 10.01.2024

Башкирские студентки сшили сто пар теплых рукавиц для участников СВО

Студентки Салаватского механико-строительного колледжа в Башкирии сшили сто пар теплых рукавиц для участников спецоперации, сообщила администрация города... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:07

2024-01-10T16:07

2024-01-10T16:07

надежные люди

салават

республика башкортостан

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УФА, 10 янв – РИА Новости. Студентки Салаватского механико-строительного колледжа в Башкирии сшили сто пар теплых рукавиц для участников спецоперации, сообщила администрация города Салавата в своем Telegram-канале. "Сто пар рукавиц передали сегодня преподаватели Салаватского механико-строительного колледжа в пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО. В течение месяца студентки колледжа шили теплые, стеганые рукавицы. Они даже отличаются по отделке: некоторые прострочены звездами, некоторые сердечками. А ведь это кропотливая работа. Изделие с утеплителем и подкладом не каждая машинка "возьмёт", - сообщила мэрия Салавата. Материал, фурнитуру и промышленную швейную машинку предоставил колледжу спонсор – ООО "Хитрон". Студентки приходили в мастерскую даже в свои законные выходные. В рукавицы студенты вложили кусочек своей души - письма с пожеланиями бойцам, добавили в городской администрации. "Это не первый груз, собранный студентами и преподавателя. В прошлом году Салаватский механико-строительный колледж одним из первых откликнулся на призыв помочь участникам СВО с теплой одеждой. Первые 20 толстовок были изготовлены за счёт средств, собранных преподавателями и студентами. На следующие 60 толстовок материал и фурнитуру предоставило министерство образования. Колледж готов и дальше шить толстовки, но нет возможности закупить материал. Но есть желание сделать всё возможное, для тех, кто на передовой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231231/avtomobili-1919214439.html

https://ria.ru/20231227/pomosch-1918373653.html

салават

республика башкортостан

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салават, республика башкортостан