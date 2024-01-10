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Росавтодор рассказал о строительстве и реконструкции федеральных трасс - РИА Новости, 10.01.2024
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11:57 10.01.2024 (обновлено: 12:17 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/rosavtodor-1920478850.html
Росавтодор рассказал о строительстве и реконструкции федеральных трасс
Росавтодор рассказал о строительстве и реконструкции федеральных трасс - РИА Новости, 10.01.2024
Росавтодор рассказал о строительстве и реконструкции федеральных трасс
В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году в России было построено и реконструировано 233,5 километра федеральных трасс,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:57
2024-01-10T12:17
россия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году в России было построено и реконструировано 233,5 километра федеральных трасс, говорится в сообщении Росавтодора. "В минувшем дорожно-строительном сезоне на федеральной сети были введены в эксплуатацию в рамках строительства и реконструкции 26 объектов общей протяженностью 233,5 км. Основная цель ‒ повышение транспортной доступности и пропускной способности дорог", - отметили в дорожном ведомстве. В частности, большое внимание в 2023 году уделили приведению к нормативу федеральной трассы А-360 "Лена" Невер – Якутск в Республике Саха (Якутия) и Амурской области. Также завершились работы по строительству и реконструкции одного из самых загруженных участков М-5 "Урал" в Башкирии – Южного обхода Уфы (с 1480-го по 1494-й км). Проезжую часть расширили с двух до шести полос движения и построили семь искусственных сооружений, которые сегодня обеспечивают высокий уровень безопасности водителей и пешеходов. В Мурманской области дорожники реконструировали отрезок км 14 – км 19 дороги Р-21 "Кола". Благодаря вводу участка окончательно сформировано автотранспортное полукольцо вокруг Мурманска и обеспечена транспортная связь промзоны с сетью автомобильных дорог города и всего региона. В Приморье выполнена реконструкция 29-километрового участка трассы А-370 "Уссури" (км 305 – км 335). Около 2,5 км трассы пролегает по новому направлению – в обход села Знаменка. "Это позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта и повысить уровень безопасности движения по автомобильной дороге", - подчеркнули в дорожном ведомстве.
https://ria.ru/20231230/dorogi-1919119032.html
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россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Россия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Росавтодор рассказал о строительстве и реконструкции федеральных трасс

Росавтодор: более 230 км федеральных трасс построено и реконструировано в 2023 г

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор | Перейти в медиабанкРаботники Росавтодора
Работники Росавтодора - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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Работники Росавтодора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году в России было построено и реконструировано 233,5 километра федеральных трасс, говорится в сообщении Росавтодора.
"В минувшем дорожно-строительном сезоне на федеральной сети были введены в эксплуатацию в рамках строительства и реконструкции 26 объектов общей протяженностью 233,5 км. Основная цель ‒ повышение транспортной доступности и пропускной способности дорог", - отметили в дорожном ведомстве.
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В частности, большое внимание в 2023 году уделили приведению к нормативу федеральной трассы А-360 "Лена" Невер – Якутск в Республике Саха (Якутия) и Амурской области.
Также завершились работы по строительству и реконструкции одного из самых загруженных участков М-5 "Урал" в Башкирии – Южного обхода Уфы (с 1480-го по 1494-й км). Проезжую часть расширили с двух до шести полос движения и построили семь искусственных сооружений, которые сегодня обеспечивают высокий уровень безопасности водителей и пешеходов.
В Мурманской области дорожники реконструировали отрезок км 14 – км 19 дороги Р-21 "Кола". Благодаря вводу участка окончательно сформировано автотранспортное полукольцо вокруг Мурманска и обеспечена транспортная связь промзоны с сетью автомобильных дорог города и всего региона.
В Приморье выполнена реконструкция 29-километрового участка трассы А-370 "Уссури" (км 305 – км 335). Около 2,5 км трассы пролегает по новому направлению – в обход села Знаменка. "Это позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта и повысить уровень безопасности движения по автомобильной дороге", - подчеркнули в дорожном ведомстве.
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РоссияФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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