https://ria.ru/20240110/restavratsiya-1920490120.html
Реставрацию "Борта Тюрикова" могут завершить в этом году
Реставрацию "Борта Тюрикова" могут завершить в этом году - РИА Новости, 10.01.2024
Реставрацию "Борта Тюрикова" могут завершить в этом году
Реставрация символа красноярской авиации - легендарного самолета С-47 DL "Douglas" (СССР Л-1204) "Борт Тюрикова", потерпевшего крушение в заполярной тундре в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:36
2024-01-10T12:36
2024-01-10T12:36
красноярский край
русское географическое общество
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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Реставрация символа красноярской авиации - легендарного самолета С-47 DL "Douglas" (СССР Л-1204) "Борт Тюрикова", потерпевшего крушение в заполярной тундре в 1947 году, должна завершиться в этом году, говорится на официальном портале Красноярского края. "Борт Тюрикова" был эвакуирован в Красноярск из таймырской тундры экспедицией Русского географического общества в 2016-2017 годах. "Восстановительные работы осуществляют специалисты новосибирской компании "Геликоптер" в специальном ангаре на территории аэродрома "Мочище". Работа ведётся в сложных условиях с учётом удорожания деталей и возникших трудностей по доставке оригинальных материалов из-за рубежа. Но реставрация не останавливается, и мы рассчитываем получить самолёт в конце 2024 года", - приводятся в сообщении слова председателя Красноярского краевого отделения РГО Игоря Спириденко. В настоящее время полностью завершена реставрация консольных частей крыльев, целиком покрашены крылья самолёта, восстановлены мелкие элементы оборудования и окраски грузовой кабины, пол кабины пилотов, продолжается установка наружных панелей носовой части. В 1947 году легендарный борт совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 километрах севернее поселка Волочанка. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Максим Тюриков и бортрадист Алексей Смирнов отправились на поиски подмоги и трагически погибли, а оставшиеся люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи. В 2018 году проект по эвакуации борта из тундры в Красноярск стал победителем Премии Русского географического общества в номинации "Лучшая экспедиция по России". После завершения реставрации самолет вернут в Красноярск.
https://ria.ru/20231220/shkola-1916882118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, русское географическое общество
Красноярский край, Русское географическое общество
КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Реставрация символа красноярской авиации - легендарного самолета С-47 DL "Douglas" (СССР Л-1204) "Борт Тюрикова", потерпевшего крушение в заполярной тундре в 1947 году, должна завершиться в этом году, говорится на официальном портале Красноярского края.
"Борт Тюрикова" был эвакуирован в Красноярск
из таймырской тундры экспедицией Русского географического общества
в 2016-2017 годах.
В Красноярске после реконструкции открылась детская музыкальная школа
"Восстановительные работы осуществляют специалисты новосибирской компании "Геликоптер" в специальном ангаре на территории аэродрома "Мочище". Работа ведётся в сложных условиях с учётом удорожания деталей и возникших трудностей по доставке оригинальных материалов из-за рубежа. Но реставрация не останавливается, и мы рассчитываем получить самолёт в конце 2024 года", - приводятся в сообщении слова председателя Красноярского краевого отделения РГО Игоря Спириденко.
В настоящее время полностью завершена реставрация консольных частей крыльев, целиком покрашены крылья самолёта, восстановлены мелкие элементы оборудования и окраски грузовой кабины, пол кабины пилотов, продолжается установка наружных панелей носовой части.
В 1947 году легендарный борт совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 километрах севернее поселка Волочанка. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Максим Тюриков и бортрадист Алексей Смирнов отправились на поиски подмоги и трагически погибли, а оставшиеся люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи. В 2018 году проект по эвакуации борта из тундры в Красноярск стал победителем Премии Русского географического общества в номинации "Лучшая экспедиция по России".
После завершения реставрации самолет вернут в Красноярск.