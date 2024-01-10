https://ria.ru/20240110/restavratsiya-1920490120.html

Реставрацию "Борта Тюрикова" могут завершить в этом году

Реставрацию "Борта Тюрикова" могут завершить в этом году - РИА Новости, 10.01.2024

Реставрацию "Борта Тюрикова" могут завершить в этом году

Реставрация символа красноярской авиации - легендарного самолета С-47 DL "Douglas" (СССР Л-1204) "Борт Тюрикова", потерпевшего крушение в заполярной тундре в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:36

2024-01-10T12:36

2024-01-10T12:36

красноярский край

русское географическое общество

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КРАСНОЯРСК, 10 янв - РИА Новости. Реставрация символа красноярской авиации - легендарного самолета С-47 DL "Douglas" (СССР Л-1204) "Борт Тюрикова", потерпевшего крушение в заполярной тундре в 1947 году, должна завершиться в этом году, говорится на официальном портале Красноярского края. "Борт Тюрикова" был эвакуирован в Красноярск из таймырской тундры экспедицией Русского географического общества в 2016-2017 годах. "Восстановительные работы осуществляют специалисты новосибирской компании "Геликоптер" в специальном ангаре на территории аэродрома "Мочище". Работа ведётся в сложных условиях с учётом удорожания деталей и возникших трудностей по доставке оригинальных материалов из-за рубежа. Но реставрация не останавливается, и мы рассчитываем получить самолёт в конце 2024 года", - приводятся в сообщении слова председателя Красноярского краевого отделения РГО Игоря Спириденко. В настоящее время полностью завершена реставрация консольных частей крыльев, целиком покрашены крылья самолёта, восстановлены мелкие элементы оборудования и окраски грузовой кабины, пол кабины пилотов, продолжается установка наружных панелей носовой части. В 1947 году легендарный борт совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 километрах севернее поселка Волочанка. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Максим Тюриков и бортрадист Алексей Смирнов отправились на поиски подмоги и трагически погибли, а оставшиеся люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи. В 2018 году проект по эвакуации борта из тундры в Красноярск стал победителем Премии Русского географического общества в номинации "Лучшая экспедиция по России". После завершения реставрации самолет вернут в Красноярск.

https://ria.ru/20231220/shkola-1916882118.html

красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, русское географическое общество