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Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:32

2024-01-10T14:32

2024-01-10T14:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

марьинка (днр)

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Марьинка, Берестовое, Водяное Донецкой народной республики, Белогоровка, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Орлянское Запорожской области, Каиры и Новая Маячка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 580 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14554 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 278 единиц специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

марьинка (днр)

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донецкая народная республика, марьинка (днр), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)