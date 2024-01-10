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Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 10.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:32
2024-01-10T14:32
2024-01-10T14:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
марьинка (днр)
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника и 3 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Марьинка, Берестовое, Водяное Донецкой народной республики, Белогоровка, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Орлянское Запорожской области, Каиры и Новая Маячка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 580 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14554 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 278 единиц специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, марьинка (днр), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Марьинка (ДНР), Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника
МО РФ: ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника и три снаряда РСЗО