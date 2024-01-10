https://ria.ru/20240110/putin-1920514548.html

Путин пообещал обсудить с Минкультом тему реставрации советских фильмов

Путин пообещал обсудить с Минкультом тему реставрации советских фильмов - РИА Новости, 10.01.2024

Путин пообещал обсудить с Минкультом тему реставрации советских фильмов

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром культуры Ольгой Любимовой отечественную анимацию, а также вопрос реставрации советских фильмов и... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:18

2024-01-10T14:18

2024-01-10T14:18

россия

анадырь

владимир путин

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

союзмультфильм

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920494107_54:0:2791:1539_1920x0_80_0_0_858c2c11cae13711f9c1a24cd93fef2c.jpg

АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром культуры Ольгой Любимовой отечественную анимацию, а также вопрос реставрации советских фильмов и мультфильмов. В ходе встречи с жителями Анадыря один из участников сказал президенту, что в последнее время стало довольно много хороших отечественных фильмов и мультфильмов, но не всегда можно найти в интернете советские фильмы или мультфильмы в хорошем качестве, поэтому по качеству изображения они проигрывают зарубежным. "Хорошо, это Минкультуры у нас этим занимается, обязательно с министром переговорю, с Ольгой Борисовной (Любимовой - ред.). Но мы занимаемся этим, Союзмультфильм поддерживаем активно, вообще анимацию поддерживаем. Несколько раз несколько лет назад встречался с людьми, которые сейчас активно этим занимаются. Безусловно, надо поддержать, и будем это делать", - сказал Путин. Он отметил, что его удивили слова про то, что есть проблема с доступностью в интернете советских фильмов и мультфильмов. "Это несколько неожиданно для меня, я считал, что здесь никаких проблем нет. Сейчас так это все развито в интернете, нажал кнопку и все - получил, что надо. Я даже не понимаю, в чем проблема. Но, тем не менее, если вы говорите об этом, значит, существует", - сказал Путин. Он пообещал переговорить с главой министерства культуры о вопросе реставрации советских фильмов и мультфильмов, чтобы повысить качество их картинки. "Вы правы абсолютно. Я посмотрю, с Ольгой Борисовной переговорим обязательно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231228/filmy-1916480492.html

https://ria.ru/20230326/kino-1859921175.html

https://ria.ru/20230319/kino-1858434632.html

россия

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анадырь, владимир путин, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), союзмультфильм, общество