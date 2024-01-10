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Путин пообещал обсудить с Минкультом тему реставрации советских фильмов - РИА Новости, 10.01.2024
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14:18 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/putin-1920514548.html
Путин пообещал обсудить с Минкультом тему реставрации советских фильмов
Путин пообещал обсудить с Минкультом тему реставрации советских фильмов - РИА Новости, 10.01.2024
Путин пообещал обсудить с Минкультом тему реставрации советских фильмов
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром культуры Ольгой Любимовой отечественную анимацию, а также вопрос реставрации советских фильмов и... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:18
2024-01-10T14:18
россия
анадырь
владимир путин
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
союзмультфильм
общество
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром культуры Ольгой Любимовой отечественную анимацию, а также вопрос реставрации советских фильмов и мультфильмов. В ходе встречи с жителями Анадыря один из участников сказал президенту, что в последнее время стало довольно много хороших отечественных фильмов и мультфильмов, но не всегда можно найти в интернете советские фильмы или мультфильмы в хорошем качестве, поэтому по качеству изображения они проигрывают зарубежным. "Хорошо, это Минкультуры у нас этим занимается, обязательно с министром переговорю, с Ольгой Борисовной (Любимовой - ред.). Но мы занимаемся этим, Союзмультфильм поддерживаем активно, вообще анимацию поддерживаем. Несколько раз несколько лет назад встречался с людьми, которые сейчас активно этим занимаются. Безусловно, надо поддержать, и будем это делать", - сказал Путин. Он отметил, что его удивили слова про то, что есть проблема с доступностью в интернете советских фильмов и мультфильмов. "Это несколько неожиданно для меня, я считал, что здесь никаких проблем нет. Сейчас так это все развито в интернете, нажал кнопку и все - получил, что надо. Я даже не понимаю, в чем проблема. Но, тем не менее, если вы говорите об этом, значит, существует", - сказал Путин. Он пообещал переговорить с главой министерства культуры о вопросе реставрации советских фильмов и мультфильмов, чтобы повысить качество их картинки. "Вы правы абсолютно. Я посмотрю, с Ольгой Борисовной переговорим обязательно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231228/filmy-1916480492.html
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россия, анадырь, владимир путин, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), союзмультфильм, общество
Россия, Анадырь, Владимир Путин, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Союзмультфильм, Общество
Путин пообещал обсудить с Минкультом тему реставрации советских фильмов

Путин пообещал обсудить с Минкультом реставрацию фильмов и мультфильмов СССР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря
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АНАДЫРЬ, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром культуры Ольгой Любимовой отечественную анимацию, а также вопрос реставрации советских фильмов и мультфильмов.
В ходе встречи с жителями Анадыря один из участников сказал президенту, что в последнее время стало довольно много хороших отечественных фильмов и мультфильмов, но не всегда можно найти в интернете советские фильмы или мультфильмы в хорошем качестве, поэтому по качеству изображения они проигрывают зарубежным.
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"Хорошо, это Минкультуры у нас этим занимается, обязательно с министром переговорю, с Ольгой Борисовной (Любимовой - ред.). Но мы занимаемся этим, Союзмультфильм поддерживаем активно, вообще анимацию поддерживаем. Несколько раз несколько лет назад встречался с людьми, которые сейчас активно этим занимаются. Безусловно, надо поддержать, и будем это делать", - сказал Путин.
Он отметил, что его удивили слова про то, что есть проблема с доступностью в интернете советских фильмов и мультфильмов.
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"Это несколько неожиданно для меня, я считал, что здесь никаких проблем нет. Сейчас так это все развито в интернете, нажал кнопку и все - получил, что надо. Я даже не понимаю, в чем проблема. Но, тем не менее, если вы говорите об этом, значит, существует", - сказал Путин.
Он пообещал переговорить с главой министерства культуры о вопросе реставрации советских фильмов и мультфильмов, чтобы повысить качество их картинки.
"Вы правы абсолютно. Я посмотрю, с Ольгой Борисовной переговорим обязательно", - сказал Путин.
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