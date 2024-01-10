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Врачи рассказали о состоянии матери умершего в поезде Москва-Чита младенца
Врачи рассказали о состоянии матери умершего в поезде Москва-Чита младенца - РИА Новости, 10.01.2024
Врачи рассказали о состоянии матери умершего в поезде Москва-Чита младенца
Мама скончавшегося в поезде Москва-Чита семимесячного ребёнка находится в больнице Перми вместе с двумя детьми, им оказывают помощь медики, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:10
2024-01-10T09:10
2024-01-10T10:54
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ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Мама скончавшегося в поезде Москва-Чита семимесячного ребёнка находится в больнице Перми вместе с двумя детьми, им оказывают помощь медики, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила, что в поезде Москва-Чита у семимесячного ребёнка появились проблемы с самочувствием. Когда состав прибыл на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми), врачи провели девочке реанимационные мероприятия, но спасти её не смогли. На вокзале в Екатеринбурге вагон подвергли санитарной обработке, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний. Транспортная прокуратура начала проверку. В соцсетях появлялась информация, что у младенца был грипп А, сопровождавшийся высокой температурой тела и слабостью, при этом аналогичные симптомы наблюдались у нескольких человек в поезде. "Мама и двое детей находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь в одной из клиник краевой столицы", - сказали в ведомстве.Региональный СК сообщил в среду, что пермские следователи начали проверку, чтобы установить причины смерти в поезде ребёнка 2023 года рождения, гибель которого "не носит криминальный характер". Сотрудники опросили мать ребенка и очевидцев, назначили экспертизы.
https://ria.ru/20231221/pogibshiy-1917139192.html
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происшествия, пермь, екатеринбург, кунгур
Происшествия, Пермь, Екатеринбург, Кунгур
Врачи рассказали о состоянии матери умершего в поезде Москва-Чита младенца
Мать скончавшегося в поезде Москва-Чита младенца лечится в больнице