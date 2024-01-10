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Врачи рассказали о состоянии матери умершего в поезде Москва-Чита младенца - РИА Новости, 10.01.2024
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09:10 10.01.2024 (обновлено: 10:54 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/proisshestvie-1920433416.html
Врачи рассказали о состоянии матери умершего в поезде Москва-Чита младенца
Врачи рассказали о состоянии матери умершего в поезде Москва-Чита младенца - РИА Новости, 10.01.2024
Врачи рассказали о состоянии матери умершего в поезде Москва-Чита младенца
Мама скончавшегося в поезде Москва-Чита семимесячного ребёнка находится в больнице Перми вместе с двумя детьми, им оказывают помощь медики, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T09:10
2024-01-10T10:54
происшествия
пермь
екатеринбург
кунгур
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ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Мама скончавшегося в поезде Москва-Чита семимесячного ребёнка находится в больнице Перми вместе с двумя детьми, им оказывают помощь медики, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила, что в поезде Москва-Чита у семимесячного ребёнка появились проблемы с самочувствием. Когда состав прибыл на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми), врачи провели девочке реанимационные мероприятия, но спасти её не смогли. На вокзале в Екатеринбурге вагон подвергли санитарной обработке, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний. Транспортная прокуратура начала проверку. В соцсетях появлялась информация, что у младенца был грипп А, сопровождавшийся высокой температурой тела и слабостью, при этом аналогичные симптомы наблюдались у нескольких человек в поезде. "Мама и двое детей находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь в одной из клиник краевой столицы", - сказали в ведомстве.Региональный СК сообщил в среду, что пермские следователи начали проверку, чтобы установить причины смерти в поезде ребёнка 2023 года рождения, гибель которого "не носит криминальный характер". Сотрудники опросили мать ребенка и очевидцев, назначили экспертизы.
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екатеринбург
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происшествия, пермь, екатеринбург, кунгур
Происшествия, Пермь, Екатеринбург, Кунгур
Врачи рассказали о состоянии матери умершего в поезде Москва-Чита младенца

Мать скончавшегося в поезде Москва-Чита младенца лечится в больнице

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 10 янв - РИА Новости. Мама скончавшегося в поезде Москва-Чита семимесячного ребёнка находится в больнице Перми вместе с двумя детьми, им оказывают помощь медики, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщила, что в поезде Москва-Чита у семимесячного ребёнка появились проблемы с самочувствием. Когда состав прибыл на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми), врачи провели девочке реанимационные мероприятия, но спасти её не смогли. На вокзале в Екатеринбурге вагон подвергли санитарной обработке, у пассажиров поезда специалисты взяли экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний. Транспортная прокуратура начала проверку. В соцсетях появлялась информация, что у младенца был грипп А, сопровождавшийся высокой температурой тела и слабостью, при этом аналогичные симптомы наблюдались у нескольких человек в поезде.
«
"Мама и двое детей находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь в одной из клиник краевой столицы", - сказали в ведомстве.
Региональный СК сообщил в среду, что пермские следователи начали проверку, чтобы установить причины смерти в поезде ребёнка 2023 года рождения, гибель которого "не носит криминальный характер". Сотрудники опросили мать ребенка и очевидцев, назначили экспертизы.
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ПроисшествияПермьЕкатеринбургКунгур
 
 
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