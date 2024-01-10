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В Ивановской области загорелся ангар с неткаными материалами
В Ивановской области загорелся ангар с неткаными материалами - РИА Новости, 10.01.2024
В Ивановской области загорелся ангар с неткаными материалами
Ангар с неткаными материалами горит в Кинешме Ивановской области, пожар локализован на площади 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T22:59
2024-01-10T22:59
2024-01-10T22:59
происшествия
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РЯЗАНЬ, 10 янв — РИА Новости. Ангар с неткаными материалами горит в Кинешме Ивановской области, пожар локализован на площади 800 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило МЧС. "В Ивановской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В Кинешме горит ангар с неткаными материалами на 800 квадратных метрах", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших нет, до прибытия пожарных на улицу вышли пять человек. В тушении задействовано 38 специалистов и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
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происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ивановской области загорелся ангар с неткаными материалами
В Ивановской области ангар с загорелся на площади 800 "квадратов"