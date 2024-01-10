https://ria.ru/20240110/obstrel-1920587861.html

При обстреле Донецка с беспилотника пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка с беспилотника пострадала мирная жительница - РИА Новости, 10.01.2024

При обстреле Донецка с беспилотника пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:19

2024-01-10T18:19

2024-01-10T18:19

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "После сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе по улице Прудовой получила ранение женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что украинские войска за день сбросили три взрывоопасных предмета с беспилотника на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), происшествия