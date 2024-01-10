https://ria.ru/20240110/obstrel-1920587861.html
При обстреле Донецка с беспилотника пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка с беспилотника пострадала мирная жительница - РИА Новости, 10.01.2024
При обстреле Донецка с беспилотника пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:19
2024-01-10T18:19
2024-01-10T18:19
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "После сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе по улице Прудовой получила ранение женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что украинские войска за день сбросили три взрывоопасных предмета с беспилотника на Кировский район Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка с беспилотника пострадала мирная жительница
Кулемзин: при обстреле Донецка с БПЛА пострадала мирная жительница