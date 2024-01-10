https://ria.ru/20240110/obstrel-1920513497.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 10.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска в 13.30 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра по Горловке, а через десять минут сбросили еще боеприпасы с беспилотника в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:13

2024-01-10T14:13

2024-01-10T14:14

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

кировский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра по Горловке, а через десять минут сбросили еще боеприпасы с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 13:40 - г. Донецк (Кировский район): сбросы ВОП (взрывоопасных предметов – ред.) с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска в 2.00 выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 11.30 сбросили по Кировскому району Донецка боеприпасы с дрона. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

донецк

горловка

кировский район

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донецк, горловка, кировский район, сцкк, происшествия