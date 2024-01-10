https://ria.ru/20240110/nebenzya-1920609052.html

Россия выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине

Россия выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине - РИА Новости, 10.01.2024

Россия выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине

Москва выступила против участия некоторых стран ЕС в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, так как они повторяют одни и те же тезисы, заявил постпред... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:13

2024-01-10T20:13

2024-01-10T20:56

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ООН, 10 янв — РИА Новости. Москва выступила против участия некоторых стран ЕС в заседании Совета Безопасности ООН по Украине, так как они повторяют одни и те же тезисы, заявил постпред России при организации Василий Небензя.На сегодняшней встрече некоторые представители Запада безапелляционно, не предоставив доказательств, обвинили Россию в применении вооружений из КНДР во время спецоперации."Хотели бы для протокола зафиксировать наше принципиальное несогласие с подходом, избранным французским председательством, несмотря на наше возражение, в отношении приглашения на сегодняшнее заседание делегаций по правилам 37 и 39. Их общее число, включая Украину, составляет шесть — это Евросоюз, Италия, Польша, Эстония, Германия и Украина, письменные доклады дадут Дания, Греция, Румыния, что, очевидно, избыточно для такого формата, как брифинг, который, в отличие от открытых дебатов с широким кругом участников, предполагает сфокусированную дискуссию", — сказал Небензя.Российский дипломат отметил, что выступления европейских политиков не привносит добавленной стоимости заседанию, поскольку они раз за разом повторяют заявления в русле общей позиции ЕС и НАТО. По его словам, единственная цель, с которой их делегации приходят в Совет Безопасности ООН, — озвучить эти тезисы на камеру для внутренней аудитории."Считаем, что такой подход подрывает авторитет Совета", — подчеркнул постпред.США, несмотря на опровержения Москвой подобных вбросов, считают, что Россия якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине, заявил на брифинге в начале января координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он не привел никаких доказательств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил заявление представителя американской администрации без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием.В то же время Венгрия и Словакия стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и руководителей МИД стран — членов Евросоюза, а также нескольких других азиатских и западных государств о "передаче" России северокорейских ракет. Москва не раз отвергала обвинения в нарушении санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.

https://ria.ru/20240110/rakety-1920574616.html

https://ria.ru/20231209/kndr-1914752550.html

https://ria.ru/20231217/sanktsii-1916266007.html

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