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В Москве завершили благоустройство возле станции МЦД-4 "Поклонная"
В Москве завершили благоустройство возле станции МЦД-4 "Поклонная" - РИА Новости, 10.01.2024
В Москве завершили благоустройство возле станции МЦД-4 "Поклонная"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Поклонная" на западе... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:22
2024-01-10T10:22
2024-01-10T10:22
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Поклонная" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Поклонная" на западе столицы. Главной задачей проекта было сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей. В результате в этом районе появились комфортные места для отдыха и прогулок, проведено озеленение территорий - разбили почти 65 тысяч квадратных метров газона", - сказал Бирюков. Он отметил, что в границы работ вошли улицы 1812 года, Генерала Ермолова, Проектируемый проезд № 1138, участки улиц Поклонной, Пырьева и проспекта Генерала Дорохова, 2-й Мосфильмовский переулок и прилегающая к нему часть природного заказника "Долина реки Сетунь". Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью более 15,2 километра. Дополнительно проложили систему водостока. "В рамках проекта обновили почти 19,7 тысячи квадратных метров покрытия на тротуарах и более 34,4 тысяч "квадратов" на проезжей части, организовали около 660 парковочных мест. В районе станции смонтировали почти 100 фонарей и 130 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, на наземных переходах установили более 50 опор контрастного освещения", - сказал Бирюков. Он отметил, что для пассажиров общественного транспорта специалисты сделали удобную пересадку с МЦД и организовали новые автобусные маршруты, для которых на проспекте Генерала Дорохова поставили четыре остановки. Еще два остановочных павильона заменили на современные во 2-м Мосфильмовском переулке. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для обеспечения пешеходной доступности станции на проспекте Генерала Дорохова сделали три лестничных спуска, два из которых ведут к станции, а один - к природному парку "Долина реки Сетунь", участок которого благоустроили. Там обустроили прогулочную зону с лавочками и освещением, через реку оборудовали пешеходный мост, который стал альтернативным маршрутом к станции. Кроме того, на месте гаражей на Поклонной улице организовали зону отдыха с прогулочными дорожками, уличными торшерами, газоном и лавочками. Рядом с ней установили новую голубятню на месте старой. В ходе работ специалисты также обновили сквер возле дома №2 на улице 1812 года, на улице Пырьева обустроили детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и современным игровым оборудованием.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Московские центральные диаметры (МЦД)
В Москве завершили благоустройство возле станции МЦД-4 "Поклонная"
Бирюков: специалисты завершили благоустройство возле станции МЦД-4 "Поклонная"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Поклонная" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Поклонная" на западе столицы. Главной задачей проекта было сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей. В результате в этом районе появились комфортные места для отдыха и прогулок, проведено озеленение территорий - разбили почти 65 тысяч квадратных метров газона", - сказал Бирюков.
Он отметил, что в границы работ вошли улицы 1812 года, Генерала Ермолова, Проектируемый проезд № 1138, участки улиц Поклонной, Пырьева и проспекта Генерала Дорохова, 2-й Мосфильмовский переулок и прилегающая к нему часть природного заказника "Долина реки Сетунь".
Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью более 15,2 километра. Дополнительно проложили систему водостока.
"В рамках проекта обновили почти 19,7 тысячи квадратных метров покрытия на тротуарах и более 34,4 тысяч "квадратов" на проезжей части, организовали около 660 парковочных мест. В районе станции смонтировали почти 100 фонарей и 130 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, на наземных переходах установили более 50 опор контрастного освещения", - сказал Бирюков.
Он отметил, что для пассажиров общественного транспорта специалисты сделали удобную пересадку с МЦД и организовали новые автобусные маршруты, для которых на проспекте Генерала Дорохова поставили четыре остановки. Еще два остановочных павильона заменили на современные во 2-м Мосфильмовском переулке.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для обеспечения пешеходной доступности станции на проспекте Генерала Дорохова сделали три лестничных спуска, два из которых ведут к станции, а один - к природному парку "Долина реки Сетунь", участок которого благоустроили. Там обустроили прогулочную зону с лавочками и освещением, через реку оборудовали пешеходный мост, который стал альтернативным маршрутом к станции.
Кроме того, на месте гаражей на Поклонной улице организовали зону отдыха с прогулочными дорожками, уличными торшерами, газоном и лавочками. Рядом с ней установили новую голубятню на месте старой. В ходе работ специалисты также обновили сквер возле дома №2 на улице 1812 года, на улице Пырьева обустроили детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и современным игровым оборудованием.