https://ria.ru/20240110/mtsd-1920450188.html

В Москве завершили благоустройство возле станции МЦД-4 "Поклонная"

В Москве завершили благоустройство возле станции МЦД-4 "Поклонная" - РИА Новости, 10.01.2024

В Москве завершили благоустройство возле станции МЦД-4 "Поклонная"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Поклонная" на западе... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:22

2024-01-10T10:22

2024-01-10T10:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

московские центральные диаметры (мцд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920450738_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8b62756f69a15da790ce004b65f226a8.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Поклонная" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 "Поклонная" на западе столицы. Главной задачей проекта было сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей. В результате в этом районе появились комфортные места для отдыха и прогулок, проведено озеленение территорий - разбили почти 65 тысяч квадратных метров газона", - сказал Бирюков. Он отметил, что в границы работ вошли улицы 1812 года, Генерала Ермолова, Проектируемый проезд № 1138, участки улиц Поклонной, Пырьева и проспекта Генерала Дорохова, 2-й Мосфильмовский переулок и прилегающая к нему часть природного заказника "Долина реки Сетунь". Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию общей протяженностью более 15,2 километра. Дополнительно проложили систему водостока. "В рамках проекта обновили почти 19,7 тысячи квадратных метров покрытия на тротуарах и более 34,4 тысяч "квадратов" на проезжей части, организовали около 660 парковочных мест. В районе станции смонтировали почти 100 фонарей и 130 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, на наземных переходах установили более 50 опор контрастного освещения", - сказал Бирюков. Он отметил, что для пассажиров общественного транспорта специалисты сделали удобную пересадку с МЦД и организовали новые автобусные маршруты, для которых на проспекте Генерала Дорохова поставили четыре остановки. Еще два остановочных павильона заменили на современные во 2-м Мосфильмовском переулке. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для обеспечения пешеходной доступности станции на проспекте Генерала Дорохова сделали три лестничных спуска, два из которых ведут к станции, а один - к природному парку "Долина реки Сетунь", участок которого благоустроили. Там обустроили прогулочную зону с лавочками и освещением, через реку оборудовали пешеходный мост, который стал альтернативным маршрутом к станции. Кроме того, на месте гаражей на Поклонной улице организовали зону отдыха с прогулочными дорожками, уличными торшерами, газоном и лавочками. Рядом с ней установили новую голубятню на месте старой. В ходе работ специалисты также обновили сквер возле дома №2 на улице 1812 года, на улице Пырьева обустроили детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и современным игровым оборудованием.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд)