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Молдавская оппозиция обвинила власти в уничтожении свободы слова - РИА Новости, 10.01.2024
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19:39 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/moldavia-1920605170.html
Молдавская оппозиция обвинила власти в уничтожении свободы слова
Молдавская оппозиция обвинила власти в уничтожении свободы слова - РИА Новости, 10.01.2024
Молдавская оппозиция обвинила власти в уничтожении свободы слова
Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что закрытие властями 12 оппозиционных телеканалов ведет к уничтожению свободы слова, по его мнению, жители... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:39
2024-01-10T19:39
в мире
молдавия
россия
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что закрытие властями 12 оппозиционных телеканалов ведет к уничтожению свободы слова, по его мнению, жители республики не нуждаются в "дезинфекции" от правды, которую навязывает им правительство. Ранее в среду официальный представитель правительства республики Даниел Водэ заявил, что телеканалы, у которых были отозваны лицензии, не возобновят свою работу. По его словам, созданный при правительстве Комитет стратегических инвестиций выступил с рекомендацией не активировать лицензии, пока не выяснится, кто стоит за этими телеканалами. Он также отметил, что необходимо заботиться "о психическом здоровье, когда говорим об информации, которую мы потребляем". "Если верить пресс-секретарю правительства Даниелу Водэ, то власти решили позаботиться о нашем психическом здоровье, закрыв телеканалы. Мол, эти СМИ уничтожены ради вас, дорогие граждане Молдовы. С такой логикой, конечно, нашему правительству самому давно пора в психушку. Закрывать каналы — это не лечение, это уничтожение свободы слова. Наши умы не нуждаются в "дезинфекции" от правды", - написал в своем Telegram-канале Шор. Ранее в Молдавии правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) - по требованию Службы информации и безопасности страны и под предлогом борьбы с "российской пропагандой" - ввела запрет на трансляцию российских телеканалов. Также были заблокированы сайты российских газет и онлайн-изданий. Кроме того, в республике были закрыты местные оппозиционные телеканалы и интернет-СМИ. В Молдавии летом прошлого года вступил в силу закон о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент страны Майя Санду прямо заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также против "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. В октябре 2023 года на должность главы центра парламент утвердил экс-главу МВД Молдавии Анну Ревенко. Парламент республики утвердил "концепцию борьбы с дезинформацией и манипулированием информацией" на 2024–2028 годы, а также структуру и численность организации, на которую возложены эти обязанности.
https://ria.ru/20240110/telekanaly-1920603931.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, россия, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Илан Шор, Майя Санду
Молдавская оппозиция обвинила власти в уничтожении свободы слова

Шор: власти Молдавии уничтожают свободу слова, запрещая оппозиционные телеканалы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что закрытие властями 12 оппозиционных телеканалов ведет к уничтожению свободы слова, по его мнению, жители республики не нуждаются в "дезинфекции" от правды, которую навязывает им правительство.
Ранее в среду официальный представитель правительства республики Даниел Водэ заявил, что телеканалы, у которых были отозваны лицензии, не возобновят свою работу. По его словам, созданный при правительстве Комитет стратегических инвестиций выступил с рекомендацией не активировать лицензии, пока не выяснится, кто стоит за этими телеканалами. Он также отметил, что необходимо заботиться "о психическом здоровье, когда говорим об информации, которую мы потребляем".
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"Если верить пресс-секретарю правительства Даниелу Водэ, то власти решили позаботиться о нашем психическом здоровье, закрыв телеканалы. Мол, эти СМИ уничтожены ради вас, дорогие граждане Молдовы. С такой логикой, конечно, нашему правительству самому давно пора в психушку. Закрывать каналы — это не лечение, это уничтожение свободы слова. Наши умы не нуждаются в "дезинфекции" от правды", - написал в своем Telegram-канале Шор.
Ранее в Молдавии правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) - по требованию Службы информации и безопасности страны и под предлогом борьбы с "российской пропагандой" - ввела запрет на трансляцию российских телеканалов. Также были заблокированы сайты российских газет и онлайн-изданий. Кроме того, в республике были закрыты местные оппозиционные телеканалы и интернет-СМИ.
В Молдавии летом прошлого года вступил в силу закон о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент страны Майя Санду прямо заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также против "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. В октябре 2023 года на должность главы центра парламент утвердил экс-главу МВД Молдавии Анну Ревенко. Парламент республики утвердил "концепцию борьбы с дезинформацией и манипулированием информацией" на 2024–2028 годы, а также структуру и численность организации, на которую возложены эти обязанности.
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