https://ria.ru/20240110/mishustin-1920535361.html
Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция
Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.01.2024
Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:14
2024-01-10T15:14
2024-01-10T15:14
россия
михаил мишустин
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Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов
Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов
2024-01-10T15:14
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, михаил мишустин, видео
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России.
2024-01-10T15:14
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PT4M49S
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России.