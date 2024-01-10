https://ria.ru/20240110/mishustin-1920535361.html

Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция

Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.01.2024

Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция

Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:14

2024-01-10T15:14

2024-01-10T15:14

россия

михаил мишустин

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Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России.

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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