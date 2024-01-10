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Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.01.2024
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15:14 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/mishustin-1920535361.html
Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция
Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.01.2024
Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:14
2024-01-10T15:14
россия
михаил мишустин
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Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России.
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Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов
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россия, михаил мишустин, видео
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России.
2024-01-10T15:14
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Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России.
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
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