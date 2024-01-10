https://ria.ru/20240110/klimovsk-1920499632.html
Власти рассказали, когда второй котел в Климовске запустят на всю мощность
Власти рассказали, когда второй котел в Климовске запустят на всю мощность - РИА Новости, 10.01.2024
Власти рассказали, когда второй котел в Климовске запустят на всю мощность
Второй котел на котельной в Климовске пока не запускают на полную мощность, чтобы избежать срыва, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:13
2024-01-10T13:13
2024-01-10T13:23
жкх
климовск
московская область (подмосковье)
подольск
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Второй котел на котельной в Климовске пока не запускают на полную мощность, чтобы избежать срыва, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Что касается котельной - чтобы избежать риска срыва работы второго котла, пока не запускаем его на полную мощность. Подключим на одном из котлов дымосос, это позволит прибавить мощность на 20%. При нынешних температурах это даст устойчивое теплоснабжение", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Ранее Воробьев сообщал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. На текущий момент работы по подаче тепла завершили на подстанции скорой помощи в Климовске и приступили к подключению поликлиники. Тепло в настоящее время подведено к 146 домам из 176 в микрорайоне.
https://ria.ru/20240110/kotelnaya-1920481255.html
климовск
московская область (подмосковье)
подольск
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жкх, климовск, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев
ЖКХ, Климовск, Московская область (Подмосковье), Подольск, Андрей Воробьев
Власти рассказали, когда второй котел в Климовске запустят на всю мощность
Власти: во избежание срыва второй котел в Климовске не запускают на всю мощность