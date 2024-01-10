Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали, когда второй котел в Климовске запустят на всю мощность - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 10.01.2024 (обновлено: 13:23 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/klimovsk-1920499632.html
Власти рассказали, когда второй котел в Климовске запустят на всю мощность
Власти рассказали, когда второй котел в Климовске запустят на всю мощность - РИА Новости, 10.01.2024
Власти рассказали, когда второй котел в Климовске запустят на всю мощность
Второй котел на котельной в Климовске пока не запускают на полную мощность, чтобы избежать срыва, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:13
2024-01-10T13:23
жкх
климовск
московская область (подмосковье)
подольск
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920236216_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a53f50712adb0e7d52e938d4b70abee0.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Второй котел на котельной в Климовске пока не запускают на полную мощность, чтобы избежать срыва, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Что касается котельной - чтобы избежать риска срыва работы второго котла, пока не запускаем его на полную мощность. Подключим на одном из котлов дымосос, это позволит прибавить мощность на 20%. При нынешних температурах это даст устойчивое теплоснабжение", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Ранее Воробьев сообщал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. На текущий момент работы по подаче тепла завершили на подстанции скорой помощи в Климовске и приступили к подключению поликлиники. Тепло в настоящее время подведено к 146 домам из 176 в микрорайоне.
https://ria.ru/20240110/kotelnaya-1920481255.html
климовск
московская область (подмосковье)
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920236216_235:0:1195:720_1920x0_80_0_0_be1fd84e81116f193e15f46daf7ced7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, климовск, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев
ЖКХ, Климовск, Московская область (Подмосковье), Подольск, Андрей Воробьев
Власти рассказали, когда второй котел в Климовске запустят на всю мощность

Власти: во избежание срыва второй котел в Климовске не запускают на всю мощность

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного штаба в микрорайоне Климовск в Подольске, где произошла авария на котельной
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного штаба в микрорайоне Климовск в Подольске, где произошла авария на котельной - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного штаба в микрорайоне Климовск в Подольске, где произошла авария на котельной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Второй котел на котельной в Климовске пока не запускают на полную мощность, чтобы избежать срыва, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Что касается котельной - чтобы избежать риска срыва работы второго котла, пока не запускаем его на полную мощность. Подключим на одном из котлов дымосос, это позволит прибавить мощность на 20%. При нынешних температурах это даст устойчивое теплоснабжение", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Ранее Воробьев сообщал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. На текущий момент работы по подаче тепла завершили на подстанции скорой помощи в Климовске и приступили к подключению поликлиники. Тепло в настоящее время подведено к 146 домам из 176 в микрорайоне.
Работа котельной в Электростале - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
В Электростали рассказали о работе котельной после введения режима ЧС
Вчера, 12:06
 
ЖКХКлимовскМосковская область (Подмосковье)ПодольскАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала