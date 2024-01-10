https://ria.ru/20240110/khischnik-1920561644.html

Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе "Хищник"

Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе "Хищник" - РИА Новости, 11.01.2024

Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе "Хищник"

Президент России Владимир Путин для перемещения по Анадырю выбрал снегоболотоход "Хищник", который производится в Тобольском районе Тюменской области, сообщил... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-10T16:43

2024-01-10T16:43

2024-01-11T00:01

тобольский район

тюменская область

владимир путин

александр моор

чукотка

технологии

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ТЮМЕНЬ, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин для перемещения по Анадырю выбрал снегоболотоход "Хищник", который производится в Тобольском районе Тюменской области, сообщил информационный центр правительства региона. Ранее сообщалось, что Путин в ходе поездки на Чукотку передвигается на снегоболотоходе. Фотографию автомобиля опубликовал Telegram-канал RIAKremlinpool. "Владимир Путин выбрал тобольский "Хищник" для поездки по Анадырю/ <…> Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках", — сообщает инфоцентр правительства Тюменской области и публикует снимки техники, сделанные летом 2023 года на производстве в Тобольском районе. В июле тюменский губернатор Александр Моор, рассказывая о местном производстве, отмечал, что тобольский снегоболотоход "Хищник" востребован, в месяц компания выпускает девять таких машин. Они пользуются спросом у нефтяников. Большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края, собираются экземпляры для "Почты России". Товар штучный, комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика, тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке, отмечал Моор.

https://ria.ru/20240110/putin-1920521336.html

тобольский район

тюменская область

чукотка

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тобольский район, тюменская область, владимир путин, александр моор, чукотка, технологии