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Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе "Хищник" - РИА Новости, 11.01.2024
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16:43 10.01.2024 (обновлено: 00:01 11.01.2024)
https://ria.ru/20240110/khischnik-1920561644.html
Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе "Хищник"
Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе "Хищник" - РИА Новости, 11.01.2024
Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе "Хищник"
Президент России Владимир Путин для перемещения по Анадырю выбрал снегоболотоход "Хищник", который производится в Тобольском районе Тюменской области, сообщил... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-10T16:43
2024-01-11T00:01
тобольский район
тюменская область
владимир путин
александр моор
чукотка
технологии
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ТЮМЕНЬ, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин для перемещения по Анадырю выбрал снегоболотоход "Хищник", который производится в Тобольском районе Тюменской области, сообщил информационный центр правительства региона. Ранее сообщалось, что Путин в ходе поездки на Чукотку передвигается на снегоболотоходе. Фотографию автомобиля опубликовал Telegram-канал RIAKremlinpool. "Владимир Путин выбрал тобольский "Хищник" для поездки по Анадырю/ &lt;…&gt; Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках", — сообщает инфоцентр правительства Тюменской области и публикует снимки техники, сделанные летом 2023 года на производстве в Тобольском районе. В июле тюменский губернатор Александр Моор, рассказывая о местном производстве, отмечал, что тобольский снегоболотоход "Хищник" востребован, в месяц компания выпускает девять таких машин. Они пользуются спросом у нефтяников. Большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края, собираются экземпляры для "Почты России". Товар штучный, комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика, тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке, отмечал Моор.
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тобольский район
тюменская область
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тобольский район, тюменская область, владимир путин, александр моор, чукотка, технологии
Тобольский район, Тюменская область, Владимир Путин, Александр Моор, Чукотка, Технологии
Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе "Хищник"

Путин ездил по Анадырю на снегоболотоходе "Хищник" тюменского производства

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramСнегоболотоход "Хищник"
Снегоболотоход Хищник - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Снегоболотоход "Хищник"
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ТЮМЕНЬ, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин для перемещения по Анадырю выбрал снегоболотоход "Хищник", который производится в Тобольском районе Тюменской области, сообщил информационный центр правительства региона.
Ранее сообщалось, что Путин в ходе поездки на Чукотку передвигается на снегоболотоходе. Фотографию автомобиля опубликовал Telegram-канал RIAKremlinpool.
"Владимир Путин выбрал тобольский "Хищник" для поездки по Анадырю/ <…> Производство снегоболотоходов расположено в Тобольском районе Тюменской области. Внедорожники собирают на двух площадках", — сообщает инфоцентр правительства Тюменской области и публикует снимки техники, сделанные летом 2023 года на производстве в Тобольском районе.
В июле тюменский губернатор Александр Моор, рассказывая о местном производстве, отмечал, что тобольский снегоболотоход "Хищник" востребован, в месяц компания выпускает девять таких машин. Они пользуются спросом у нефтяников. Большую партию приобрела горно-металлургическая компания из Красноярского края, собираются экземпляры для "Почты России". Товар штучный, комплектуют в зависимости от пожеланий заказчика, тобольские вездеходы колесят по бездорожью на Севере, на Камчатке и Чукотке, отмечал Моор.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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Тобольский районТюменская областьВладимир ПутинАлександр МоорЧукоткаТехнологии
 
 
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