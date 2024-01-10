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В Москве завели дело после гибели людей под поездом у станции "Рижская"
В Москве завели дело после гибели людей под поездом у станции "Рижская" - РИА Новости, 10.01.2024
В Москве завели дело после гибели людей под поездом у станции "Рижская"
Уголовное дело возбуждено после того, как три человека были смертельно травмированы поездом рядом с железнодорожной станцией Рижская в Москве, сообщается в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:54
2024-01-10T21:54
2024-01-10T21:56
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как три человека были смертельно травмированы поездом рядом с железнодорожной станцией Рижская в Москве, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее в столичной межрегиональной транспортной прокуратуре сообщали о том, что три человека были смертельно травмированы поездом рядом с ж/д станцией Рижская в Москве. В Московской железной дороге отметили, что, по предварительной информации, граждане переходили пути в неположенном месте. Была создана комиссия по расследованию инцидента. "Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смертельного травмирования троих людей на железнодорожной платформе Рижская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что двое мужчин и женщина переходили пути в неположенном месте, машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская железная дорога
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская железная дорога
В Москве завели дело после гибели людей под поездом у станции "Рижская"
СК в Москве завел дело после гибели людей под поездом у станции "Рижская"