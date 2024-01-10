https://ria.ru/20240110/gazirovka-1920485921.html
В Ростовской области выявили опасную газировку
В Ростовской области выявили опасную газировку - РИА Новости, 10.01.2024
В Ростовской области выявили опасную газировку
Роспотребнадзор выявил в Ростовской области безалкогольный газированный напиток Coca-Cola Classic из Казахстана, который не соответствует требованиям... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:21
2024-01-10T12:21
2024-01-10T12:21
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил в Ростовской области безалкогольный газированный напиток Coca-Cola Classic из Казахстана, который не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, сообщили в администрации нескольких муниципальных образований области. "Управление Роспотребнадзора по Ростовской области выявило в обороте напиток безалкогольный газированный Coca-Cola Classic производства ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс" (г. Алматы, Республика Казахстан), не соответствующий требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"", - говорится в сообщении. Лабораторные исследования выявили в напитке подсластители, которые не заявлены в составе: аспартам, ацесульфам калия, сахарин, цикламовую кислоту и ее соли цикламаты натрия и кальция, а также бензойную кислоту. "Употребление пищевых продуктов, в том числе напитка безалкогольного газированного Coca-Cola Classic производства ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс" (г. Алматы, Республика Казахстан), содержащего в своем составе незаявленный подсластитель - аспартам, создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан", - добавили в ведомстве. Аспартам относится к наиболее распространенным компонентам, употребление которых может вызвать аллергические реакции, он противопоказан при отдельных видах заболеваний. Употребление продуктов, содержащих аспартам и аспартам-ацесульфама соли, противопоказано лицам, страдающим фенилкетонурией.
https://ria.ru/20231021/reklama-1904289924.html
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ростовская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Ростовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Ростовской области выявили опасную газировку
Роспотребнадзор выявил Coca-Cola Classic из Казахстана в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор выявил в Ростовской области безалкогольный газированный напиток Coca-Cola Classic из Казахстана, который не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, сообщили в администрации нескольких муниципальных образований области.
"Управление Роспотребнадзора по Ростовской области выявило в обороте напиток безалкогольный газированный Coca-Cola Classic производства ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс" (г. Алматы, Республика Казахстан), не соответствующий требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"", - говорится в сообщении.
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Лабораторные исследования выявили в напитке подсластители, которые не заявлены в составе: аспартам, ацесульфам калия, сахарин, цикламовую кислоту и ее соли цикламаты натрия и кальция, а также бензойную кислоту.
"Употребление пищевых продуктов, в том числе напитка безалкогольного газированного Coca-Cola Classic производства ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс" (г. Алматы, Республика Казахстан), содержащего в своем составе незаявленный подсластитель - аспартам, создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан", - добавили в ведомстве.
Аспартам относится к наиболее распространенным компонентам, употребление которых может вызвать аллергические реакции, он противопоказан при отдельных видах заболеваний. Употребление продуктов, содержащих аспартам и аспартам-ацесульфама соли, противопоказано лицам, страдающим фенилкетонурией.
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