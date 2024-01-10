https://ria.ru/20240110/ekvador-1920548177.html

В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских

В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских - РИА Новости, 10.01.2024

В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских

Эквадорские силовики задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских в городе Ноболь во время беспорядков, сообщила полиция в соцсети Х. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:06

2024-01-10T16:06

2024-01-10T20:21

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Эквадорские силовики задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских в городе Ноболь во время беспорядков, сообщила полиция в соцсети Х."После проведения следственно-оперативной работы двое предполагаемых исполнителей убийства двух наших коллег в Ноболе, провинция Гуаяс, были переданы в распоряжение компетентных органов", — говорится в публикации.Всего во время вооруженных столкновений в Гуаякиле и Ноболе погибли по меньшей мере десять человек, в том числе двое сотрудников полиции.Столкновения в ЭквадореБеспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником в стране. Фито отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность.После сообщения о его побеге в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из заключения также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду "Лос-Лобос". Всего в заложниках оказались 139 сотрудников исправительных учреждений.Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации на срок в 60 дней, позволяющий задействовать армию в восстановлении порядка.После этого в некоторых городах вспыхнули новые столкновения — в ночь на 9 января члены банд начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле прогремели взрывы. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых силовиков в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать.После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, которые насчитывают десятки тысяч участников. Глава Объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо назвал эти преступные группировки военными целями и предупредил, что переговоров с ними не будет. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами о борьбе с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только во время последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер "Гражданской революции" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Кито на фоне ухудшения обстановки настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в страну. По информации МИД, в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.

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Выстрелы и крики: беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы. 2024-01-10T16:06 true PT0M55S

Захват заложников и беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта". 2024-01-10T16:06 true PT0M35S

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