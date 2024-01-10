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В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских - РИА Новости, 10.01.2024
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16:06 10.01.2024 (обновлено: 20:21 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920548177.html
В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских
В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских - РИА Новости, 10.01.2024
В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских
Эквадорские силовики задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских в городе Ноболь во время беспорядков, сообщила полиция в соцсети Х. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:06
2024-01-10T20:21
беспорядки в эквадоре
в мире
эквадор
гуаяс
гуаякиль
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Эквадорские силовики задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских в городе Ноболь во время беспорядков, сообщила полиция в соцсети Х."После проведения следственно-оперативной работы двое предполагаемых исполнителей убийства двух наших коллег в Ноболе, провинция Гуаяс, были переданы в распоряжение компетентных органов", — говорится в публикации.Всего во время вооруженных столкновений в Гуаякиле и Ноболе погибли по меньшей мере десять человек, в том числе двое сотрудников полиции.Столкновения в ЭквадореБеспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником в стране. Фито отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность.После сообщения о его побеге в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из заключения также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду "Лос-Лобос". Всего в заложниках оказались 139 сотрудников исправительных учреждений.Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации на срок в 60 дней, позволяющий задействовать армию в восстановлении порядка.После этого в некоторых городах вспыхнули новые столкновения — в ночь на 9 января члены банд начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле прогремели взрывы. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых силовиков в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать.После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, которые насчитывают десятки тысяч участников. Глава Объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо назвал эти преступные группировки военными целями и предупредил, что переговоров с ними не будет. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами о борьбе с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только во время последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер "Гражданской революции" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Кито на фоне ухудшения обстановки настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в страну. По информации МИД, в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
эквадор
гуаяс
гуаякиль
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выстрелы и крики: беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы.
2024-01-10T16:06
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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали. В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
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беспорядки в эквадоре, в мире, эквадор, гуаяс, гуаякиль
Беспорядки в Эквадоре, В мире, Эквадор, Гуаяс, Гуаякиль
В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских

Полиция Эквадора задержала двух подозреваемых в убийстве двух полицейских

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIAСолдаты патрулируют улицу около президентского дворца в Кито, Эквадор. 10 января 2024
Солдаты патрулируют улицу около президентского дворца в Кито, Эквадор. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
Солдаты патрулируют улицу около президентского дворца в Кито, Эквадор. 10 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Эквадорские силовики задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских в городе Ноболь во время беспорядков, сообщила полиция в соцсети Х.
«
"После проведения следственно-оперативной работы двое предполагаемых исполнителей убийства двух наших коллег в Ноболе, провинция Гуаяс, были переданы в распоряжение компетентных органов", — говорится в публикации.
Всего во время вооруженных столкновений в Гуаякиле и Ноболе погибли по меньшей мере десять человек, в том числе двое сотрудников полиции.

Столкновения в Эквадоре

Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником в стране. Фито отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность.
Вооруженный конфликт в Эквадоре
© AP Photo / Cesar Munoz

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10
© AFP 2024 / GALO PAGUAY

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

Женщина покупает товар через маленькое окошко в металлической занавеске во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

Вертолет эквадорской полиции пролетает над зданием телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10
© AP Photo / Dolores Ochoa

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

Солдаты патрулируют периметр тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре во время чрезвычайного положения в Кито

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10
© AFP 2024 / STR

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

Силы безопасности оцепили главную площадь и президентский дворец во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10
© AFP 2024 / STRINGER

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

Сотрудники эквадорской полиции охраняют арестованных подозреваемых у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

Снайпер занял позицию у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10
© AP Photo / Cesar Munoz

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10
После сообщения о его побеге в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из заключения также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду "Лос-Лобос". Всего в заложниках оказались 139 сотрудников исправительных учреждений.
Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации на срок в 60 дней, позволяющий задействовать армию в восстановлении порядка.
После этого в некоторых городах вспыхнули новые столкновения — в ночь на 9 января члены банд начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле прогремели взрывы. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых силовиков в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить.
Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать.
После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, которые насчитывают десятки тысяч участников. Глава Объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо назвал эти преступные группировки военными целями и предупредил, что переговоров с ними не будет.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами о борьбе с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только во время последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер "Гражданской революции" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Кито на фоне ухудшения обстановки настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в страну. По информации МИД, в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
 
Беспорядки в ЭквадореВ миреЭквадорГуаясГуаякиль
 
 
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