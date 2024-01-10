В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Эквадорские силовики задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских в городе Ноболь во время беспорядков, сообщила полиция в соцсети Х."После проведения следственно-оперативной работы двое предполагаемых исполнителей убийства двух наших коллег в Ноболе, провинция Гуаяс, были переданы в распоряжение компетентных органов", — говорится в публикации.Всего во время вооруженных столкновений в Гуаякиле и Ноболе погибли по меньшей мере десять человек, в том числе двое сотрудников полиции.Столкновения в ЭквадореБеспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником в стране. Фито отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность.После сообщения о его побеге в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из заключения также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду "Лос-Лобос". Всего в заложниках оказались 139 сотрудников исправительных учреждений.Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации на срок в 60 дней, позволяющий задействовать армию в восстановлении порядка.После этого в некоторых городах вспыхнули новые столкновения — в ночь на 9 января члены банд начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле прогремели взрывы. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых силовиков в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить. Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать.После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, которые насчитывают десятки тысяч участников. Глава Объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо назвал эти преступные группировки военными целями и предупредил, что переговоров с ними не будет. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами о борьбе с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только во время последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер "Гражданской революции" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Кито на фоне ухудшения обстановки настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в страну. По информации МИД, в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Выстрелы и крики: беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы.
2024-01-10T16:06
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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.
В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
Солдаты патрулируют улицу около президентского дворца в Кито, Эквадор. 10 января 2024
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Эквадорские силовики задержали подозреваемых в убийстве двух полицейских в городе Ноболь во время беспорядков, сообщила полиция в соцсети Х.
«
"После проведения следственно-оперативной работы двое предполагаемых исполнителей убийства двух наших коллег в Ноболе, провинция Гуаяс, были переданы в распоряжение компетентных органов", — говорится в публикации.
Всего во время вооруженных столкновений в Гуаякиле и Ноболе погибли по меньшей мере десять человек, в том числе двое сотрудников полиции.
Столкновения в Эквадоре
Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля в начале января заключенного Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито — главаря крупнейшей в стране банды "Лос-Чонерос", которого называют самым опасным преступником в стране. Фито отбывал 34-летний срок за торговлю наркотиками, убийства и организованную преступность.
После сообщения о его побеге в шести тюрьмах Эквадора начались беспорядки. Позже из заключения также сбежал Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую по величине банду "Лос-Лобос". Всего в заложниках оказались 139 сотрудников исправительных учреждений.
Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации на срок в 60 дней, позволяющий задействовать армию в восстановлении порядка.
После этого в некоторых городах вспыхнули новые столкновения — в ночь на 9 января члены банд начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле прогремели взрывы. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых силовиков в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось освободить.
Кроме того, 9 января неизвестные в масках с холодным оружием ворвались в студию телеканала TC в Гуаякиле, их смогли задержать.
После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, которые насчитывают десятки тысяч участников. Глава Объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо назвал эти преступные группировки военными целями и предупредил, что переговоров с ними не будет.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами о борьбе с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только во время последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер "Гражданской революции" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Кито на фоне ухудшения обстановки настоятельно рекомендовало воздержаться от поездок в страну. По информации МИД, в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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