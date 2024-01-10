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Эксперт назвал причину беспорядков в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024
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11:19 10.01.2024 (обновлено: 11:31 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920469333.html
Эксперт назвал причину беспорядков в Эквадоре
Эксперт назвал причину беспорядков в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024
Эксперт назвал причину беспорядков в Эквадоре
Наркокартели в Эквадоре, стоящие за организацией протестов в стране, стремятся продемонстрировать, что власть находится у них, а не у нового главы государства... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:19
2024-01-10T11:31
в мире
эквадор
беспорядки в эквадоре
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наркокартели в Эквадоре, стоящие за организацией протестов в стране, стремятся продемонстрировать, что власть находится у них, а не у нового главы государства Даниэля Нобоа, даже если президенту удастся подавить волну насилия, полностью справиться в проблемой наркопреступности в стране быстро не получится, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. "Президент Нобоа поставил (на борьбу с картелями - ред.) практически всё. Но и наркокартели поставили если не всё, то очень много. Они не случайно раскручивают такую спираль насилия, им нужно показать, что сегодня они хозяева на улицах. Поэтому они достаточно жестко действуют, они хотят показать, что правительство ничего не контролирует, и договариваться нужно с ними", - рассказал Хейфец. Он уточнил, что волна протестов в стране могла начаться и раньше, особенно на фоне высокого уровня насилия в ходе президентской кампании, когда один из кандидатов на пост главы государства, Фернандо Вильявисенсио, был убит. При этом, по мнению эксперта, неудача в борьбе с картелями может привести к тому, что избранный глава государства Нобоа потеряет президентский пост. "У президента нет другого выхода. Либо он сможет что-то кардинально сделать, либо он даже до конца и так короткого срока не досидит. Он избран только на остаток срока (экс-президента Гильермо) Лассо, у него около полутора лет до следующих выборов. Если он выйдет из этой борьбы победителем, то можно уверенно говорить, что он переизберется", - отметил эксперт. Хейфец высказал опасения, что на фоне борьбы с картелями может произойти "давление на общественно-политические организации Эквадора, что может привести к превращению страны в полицейское государство". При этом он подчеркнул, что на данный момент президент Нобоа действует в рамках закона. Эксперт также допустил, что на ситуацию в Эквадоре могут оказывать влияние мексиканские наркокартели, стремящиеся увеличить свое влияние за пределами Мексики. А вот участие американской администрации в протестах Хейфец исключил. При этом он отметил, что продукция эквадорских наркокартелей в основном сбывается в США, а закрытие для них этого рынка могло бы существенно ослабить организаторов беспорядков. Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
эквадор
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
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Выстрелы и крики: беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы.
2024-01-10T11:19
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Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре
Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре
2024-01-10T11:19
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Захват телестудии вооруженными бандитами в Эквадоре
Захват телестудии вооруженными бандитами в Эквадоре
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60
в мире, эквадор, беспорядки в эквадоре
В мире, Эквадор, Беспорядки в Эквадоре
Эксперт назвал причину беспорядков в Эквадоре

Хейфец: наркокартели Эквадора раскручивают протесты для дискредитации президента

© AP Photo / Dolores OchoaСолдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор
Солдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Солдаты патрулируют возле правительственного дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наркокартели в Эквадоре, стоящие за организацией протестов в стране, стремятся продемонстрировать, что власть находится у них, а не у нового главы государства Даниэля Нобоа, даже если президенту удастся подавить волну насилия, полностью справиться в проблемой наркопреступности в стране быстро не получится, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.
"Президент Нобоа поставил (на борьбу с картелями - ред.) практически всё. Но и наркокартели поставили если не всё, то очень много. Они не случайно раскручивают такую спираль насилия, им нужно показать, что сегодня они хозяева на улицах. Поэтому они достаточно жестко действуют, они хотят показать, что правительство ничего не контролирует, и договариваться нужно с ними", - рассказал Хейфец.
Он уточнил, что волна протестов в стране могла начаться и раньше, особенно на фоне высокого уровня насилия в ходе президентской кампании, когда один из кандидатов на пост главы государства, Фернандо Вильявисенсио, был убит. При этом, по мнению эксперта, неудача в борьбе с картелями может привести к тому, что избранный глава государства Нобоа потеряет президентский пост.
"У президента нет другого выхода. Либо он сможет что-то кардинально сделать, либо он даже до конца и так короткого срока не досидит. Он избран только на остаток срока (экс-президента Гильермо) Лассо, у него около полутора лет до следующих выборов. Если он выйдет из этой борьбы победителем, то можно уверенно говорить, что он переизберется", - отметил эксперт.
Вооруженный конфликт в Эквадоре
© AP Photo / Cesar Munoz

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10
© AFP 2024 / GALO PAGUAY

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

Женщина покупает товар через маленькое окошко в металлической занавеске во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

Вертолет эквадорской полиции пролетает над зданием телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10
© AP Photo / Dolores Ochoa

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

Солдаты патрулируют периметр тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре во время чрезвычайного положения в Кито

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10
© AFP 2024 / STR

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

Силы безопасности оцепили главную площадь и президентский дворец во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10
© AFP 2024 / STRINGER

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

Сотрудники эквадорской полиции охраняют арестованных подозреваемых у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10
© AFP 2024 / MARCOS PIN

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

Снайпер занял позицию у здания эквадорского телеканала TC Television после того, как неизвестные вооруженные люди ворвались на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10
© AP Photo / Cesar Munoz

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

Полиция эвакуирует сотрудников общественного телеканала TC Television после того, как группа вооруженных людей ворвалась на съемочную площадку во время прямого эфира в Гуаякиле, Эквадор

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

Эквадорские силы безопасности патрулируют территорию вокруг главной площади и президентского дворца во время чрезвычайного положения в Кито, Эквадор

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10

В Эквадоре в начале 2024 года произошли бунты в тюрьмах. Из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.

© AP Photo / Cesar Munoz
1 из 10

Президент Нобоа установил на 60 дней режим ЧС.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
2 из 10

Это было необходимо, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля.

© AFP 2024 / GALO PAGUAY
3 из 10

Глава государства заявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
4 из 10

Действия правительства вызвали волну беспорядков.

© AP Photo / Dolores Ochoa
5 из 10

Преступники начали жечь автомобили и автобусы. В Гуаякиле прогремели взрывы.

© AFP 2024 / STR
6 из 10

Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC.

© AFP 2024 / STRINGER
7 из 10

Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.

© AFP 2024 / MARCOS PIN
8 из 10

Глава объединенного командования Вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо объявил группировки военными целями.

© AP Photo / Cesar Munoz
9 из 10

Армия Эквадора стянула военную технику в центр Кито.

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
10 из 10
Хейфец высказал опасения, что на фоне борьбы с картелями может произойти "давление на общественно-политические организации Эквадора, что может привести к превращению страны в полицейское государство". При этом он подчеркнул, что на данный момент президент Нобоа действует в рамках закона.
Эксперт также допустил, что на ситуацию в Эквадоре могут оказывать влияние мексиканские наркокартели, стремящиеся увеличить свое влияние за пределами Мексики. А вот участие американской администрации в протестах Хейфец исключил. При этом он отметил, что продукция эквадорских наркокартелей в основном сбывается в США, а закрытие для них этого рынка могло бы существенно ослабить организаторов беспорядков.
Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
 
В миреЭквадорБеспорядки в Эквадоре
 
 
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