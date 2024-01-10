https://ria.ru/20240110/ekvador-1920469333.html

Эксперт назвал причину беспорядков в Эквадоре

Эксперт назвал причину беспорядков в Эквадоре - РИА Новости, 10.01.2024

Эксперт назвал причину беспорядков в Эквадоре

Наркокартели в Эквадоре, стоящие за организацией протестов в стране, стремятся продемонстрировать, что власть находится у них, а не у нового главы государства... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:19

2024-01-10T11:19

2024-01-10T11:31

в мире

эквадор

беспорядки в эквадоре

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наркокартели в Эквадоре, стоящие за организацией протестов в стране, стремятся продемонстрировать, что власть находится у них, а не у нового главы государства Даниэля Нобоа, даже если президенту удастся подавить волну насилия, полностью справиться в проблемой наркопреступности в стране быстро не получится, заявил РИА Новости профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. "Президент Нобоа поставил (на борьбу с картелями - ред.) практически всё. Но и наркокартели поставили если не всё, то очень много. Они не случайно раскручивают такую спираль насилия, им нужно показать, что сегодня они хозяева на улицах. Поэтому они достаточно жестко действуют, они хотят показать, что правительство ничего не контролирует, и договариваться нужно с ними", - рассказал Хейфец. Он уточнил, что волна протестов в стране могла начаться и раньше, особенно на фоне высокого уровня насилия в ходе президентской кампании, когда один из кандидатов на пост главы государства, Фернандо Вильявисенсио, был убит. При этом, по мнению эксперта, неудача в борьбе с картелями может привести к тому, что избранный глава государства Нобоа потеряет президентский пост. "У президента нет другого выхода. Либо он сможет что-то кардинально сделать, либо он даже до конца и так короткого срока не досидит. Он избран только на остаток срока (экс-президента Гильермо) Лассо, у него около полутора лет до следующих выборов. Если он выйдет из этой борьбы победителем, то можно уверенно говорить, что он переизберется", - отметил эксперт. Хейфец высказал опасения, что на фоне борьбы с картелями может произойти "давление на общественно-политические организации Эквадора, что может привести к превращению страны в полицейское государство". При этом он подчеркнул, что на данный момент президент Нобоа действует в рамках закона. Эксперт также допустил, что на ситуацию в Эквадоре могут оказывать влияние мексиканские наркокартели, стремящиеся увеличить свое влияние за пределами Мексики. А вот участие американской администрации в протестах Хейфец исключил. При этом он отметил, что продукция эквадорских наркокартелей в основном сбывается в США, а закрытие для них этого рынка могло бы существенно ослабить организаторов беспорядков. Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.

эквадор

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Выстрелы и крики: беспорядки в Эквадоре В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы. 2024-01-10T11:19 true PT0M55S

Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре Обстановка на улицах во время беспорядков в Эквадоре 2024-01-10T11:19 true PT0M57S

Захват телестудии вооруженными бандитами в Эквадоре Захват телестудии вооруженными бандитами в Эквадоре 2024-01-10T11:19 true PT2M08S

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в мире, эквадор, беспорядки в эквадоре