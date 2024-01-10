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Аэропорты в Эквадоре усилят меры безопасности - РИА Новости, 10.01.2024
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11:19 10.01.2024 (обновлено: 11:20 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/ekvador-1920468999.html
Аэропорты в Эквадоре усилят меры безопасности
Аэропорты в Эквадоре усилят меры безопасности - РИА Новости, 10.01.2024
Аэропорты в Эквадоре усилят меры безопасности
Аэропорты Эквадора усиливают меры безопасности на фоне ситуации в стране, в том числе вводят ограничения на проход в терминалы. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:19
2024-01-10T11:20
в мире
эквадор
кито
гуаякиль
беспорядки в эквадоре
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Аэропорты Эквадора усиливают меры безопасности на фоне ситуации в стране, в том числе вводят ограничения на проход в терминалы. Как сообщается на странице международного аэропорта в столицы страны города Кито, доступ в терминал смогут получить только пассажиры, имеющие при себе документ, удостоверяющий личность, а также авиабилет или посадочный талон. Всем остальным, включая родственников пассажиров, вход в здание запрещен. "Будет усилен контроль и досмотр пассажиров и багажа. Перед въездом в аэропорт будут проводиться выборочные проверки транспортных средств", - говорится в заявлении. Ограничения также ввел аэропорт города Гуаякиль, разрешив вход с сопровождающими только пассажирам с цифровым или распечатанным билетом. Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми. Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
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Выстрелы и крики: беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд. Президент Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля. Он объявил, что в стране происходит внутренний вооруженный конфликт и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Действия правительства вызвали волну беспорядков. В ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле произошли взрывы.
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в мире, эквадор, кито, гуаякиль, беспорядки в эквадоре
В мире, Эквадор, Кито, Гуаякиль, Беспорядки в Эквадоре
Аэропорты в Эквадоре усилят меры безопасности

Аэропорты в Эквадоре усилят меры безопасности на фоне беспорядков в стране

© AP Photo / Dolores OchoaСолдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки
Солдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Dolores Ochoa
Солдаты патрулируют район около тюрьмы Эль-Инка в Эквадоре, где произошли массовые беспорядки
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Аэропорты Эквадора усиливают меры безопасности на фоне ситуации в стране, в том числе вводят ограничения на проход в терминалы.
Как сообщается на странице международного аэропорта в столицы страны города Кито, доступ в терминал смогут получить только пассажиры, имеющие при себе документ, удостоверяющий личность, а также авиабилет или посадочный талон. Всем остальным, включая родственников пассажиров, вход в здание запрещен.
«
"Будет усилен контроль и досмотр пассажиров и багажа. Перед въездом в аэропорт будут проводиться выборочные проверки транспортных средств", - говорится в заявлении.
Ограничения также ввел аэропорт города Гуаякиль, разрешив вход с сопровождающими только пассажирам с цифровым или распечатанным билетом.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после серии бунтов в тюрьмах и побега лидеров крупнейших банд установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой. Действия правительства вызвали волну беспорядков в городах страны: в ночь на вторник преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семерых сотрудников полиции в столице страны Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы позднее удалось освободить живыми.
Во вторник Нобоа объявил в стране внутренний вооруженный конфликт и приказал армии "нейтрализовать" 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по итогам заседания совета безопасности объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
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