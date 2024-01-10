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В "Деловой России" рассказали о механизме взаимодействия власти и бизнеса - РИА Новости, 10.01.2024
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15:07 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/biznes-1920532741.html
В "Деловой России" рассказали о механизме взаимодействия власти и бизнеса
В "Деловой России" рассказали о механизме взаимодействия власти и бизнеса - РИА Новости, 10.01.2024
В "Деловой России" рассказали о механизме взаимодействия власти и бизнеса
Предложенный Минцифры новый механизм взаимодействия, при котором для запросов властей к компаниям и ответов на них будет использоваться портал госуслуг, поможет РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:07
2024-01-10T15:07
россия
деловая россия
экономика
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Предложенный Минцифры новый механизм взаимодействия, при котором для запросов властей к компаниям и ответов на них будет использоваться портал госуслуг, поможет упорядочить взаимодействие органов власти и бизнеса, заявили РИА Новости в экспертном центре "Деловой России" по контрольно-надзорной деятельности. "В соответствии с поручением президента РФ Минцифры в настоящее время разрабатывает механизм сокращения количества запросов от органов власти в адрес бизнеса (так называемая гильотина запросов). Минцифры разработало в этой связи алгоритм обработки запросов и подготовки ответов и архитектуру механизма обработки запросов и подготовки ответов", - сообщили в экспертном центре "Деловой России". Суть предлагаемого решения, подчеркнули эксперты центра, в том, чтобы госорганы направляли запросы в адрес компаний через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), а бизнес также через этот портал предоставлял бы ответы на них. Предполагается, что запрос госоргана будет формироваться в личном кабинете (ЛК) госоргана по шаблону и поступать в ЛК компании на ЕПГУ. Система, объяснили эксперты, в автоматизированном режиме будет определять, предоставлялись ли уже эти сведения органам власти ранее, либо требуется ввод новых данных. Все сведения или ответы компании (в виде отчетов), которые передавались или передаются в органы власти, добавили они, будут заполняться и храниться в ЛК в специально созданном хранилище сведений. "Описанный подход был направлен на согласование в деловые объединения, "Деловая Россия" его поддержала. Предполагается, что ... алгоритм позволит упорядочить взаимодействие органов власти и бизнеса в части ответов на запросы органов власти и сократить количество запрашиваемых сведений", - подчеркнули в экспертном центре "Деловой России". При этом предпринимательское сообщество, заметили эксперты центра, выразило пожелание, чтобы создаваемое решение реализовывалось исключительно на добровольной основе для бизнеса. "Кроме того, представители бизнеса надеются, что создаваемое решение поможет исключить запросы от госорганов в их адрес на предоставление данных в заведомо неисполнимые сроки, что в настоящий момент случается довольно часто", - заключили эксперты "Деловой России".
https://ria.ru/20231225/itogi-1917852433.html
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россия, деловая россия, экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Деловая Россия, Экономика, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В "Деловой России" рассказали о механизме взаимодействия власти и бизнеса

"Деловая Россия": новый механизм Минцифры упорядочит контакт власти и бизнеса

© iStock.com / AzmanLДевушка в офисе
Девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© iStock.com / AzmanL
Девушка в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Предложенный Минцифры новый механизм взаимодействия, при котором для запросов властей к компаниям и ответов на них будет использоваться портал госуслуг, поможет упорядочить взаимодействие органов власти и бизнеса, заявили РИА Новости в экспертном центре "Деловой России" по контрольно-надзорной деятельности.
"В соответствии с поручением президента РФ Минцифры в настоящее время разрабатывает механизм сокращения количества запросов от органов власти в адрес бизнеса (так называемая гильотина запросов). Минцифры разработало в этой связи алгоритм обработки запросов и подготовки ответов и архитектуру механизма обработки запросов и подготовки ответов", - сообщили в экспертном центре "Деловой России".
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Суть предлагаемого решения, подчеркнули эксперты центра, в том, чтобы госорганы направляли запросы в адрес компаний через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), а бизнес также через этот портал предоставлял бы ответы на них. Предполагается, что запрос госоргана будет формироваться в личном кабинете (ЛК) госоргана по шаблону и поступать в ЛК компании на ЕПГУ.
Система, объяснили эксперты, в автоматизированном режиме будет определять, предоставлялись ли уже эти сведения органам власти ранее, либо требуется ввод новых данных. Все сведения или ответы компании (в виде отчетов), которые передавались или передаются в органы власти, добавили они, будут заполняться и храниться в ЛК в специально созданном хранилище сведений.
"Описанный подход был направлен на согласование в деловые объединения, "Деловая Россия" его поддержала. Предполагается, что ... алгоритм позволит упорядочить взаимодействие органов власти и бизнеса в части ответов на запросы органов власти и сократить количество запрашиваемых сведений", - подчеркнули в экспертном центре "Деловой России".
При этом предпринимательское сообщество, заметили эксперты центра, выразило пожелание, чтобы создаваемое решение реализовывалось исключительно на добровольной основе для бизнеса. "Кроме того, представители бизнеса надеются, что создаваемое решение поможет исключить запросы от госорганов в их адрес на предоставление данных в заведомо неисполнимые сроки, что в настоящий момент случается довольно часто", - заключили эксперты "Деловой России".
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