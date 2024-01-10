Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Ассанжа опасается ухудшения его здоровья - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/assanzh-1920505735.html
Адвокат Ассанжа опасается ухудшения его здоровья
Адвокат Ассанжа опасается ухудшения его здоровья - РИА Новости, 10.01.2024
Адвокат Ассанжа опасается ухудшения его здоровья
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон опасается ухудшения здоровья ее подзащитного, находящегося в британской тюрьме и страдающего... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:42
2024-01-10T13:42
в мире
лондон
сша
эквадор
джулиан ассанж
wikileaks
репортеры без границ
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/32/1558973204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ec7d7be566e8b1679ff46526456271f.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон опасается ухудшения здоровья ее подзащитного, находящегося в британской тюрьме и страдающего депрессивным расстройством, в случае, если Высокий суд Лондона в феврале отклонит апелляцию против его экстрадиции в США. "В результате 13 лет, в течение которых он фактически находился в тюрьме, под домашним арестом или в той или иной форме был ограничен в свободе в посольстве Эквадора, он плохо себя чувствует. Из-за лечения, которому он подвергается, он страдает тяжелым депрессивным расстройством, у него диагностировано (расстройство аутистического) спектра и, по медицинским данным, если бы его экстрадировали в США, это привело бы к его самоубийству", - заявила Робинсон, её слова приводит австралийский телеканал ABC. В июне сообщалось, что Ассанж намерен подать новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщала, что его предыдущая апелляция была отклонена по всем пунктам и подача нового прошения является "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
https://ria.ru/20230706/assanzh-1882696217.html
https://ria.ru/20230919/assanzh-1897331020.html
лондон
сша
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/32/1558973204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c3ff769ffab95446c37f68b23f29357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, сша, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks, репортеры без границ, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Лондон, США, Эквадор, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Репортеры без границ, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Адвокат Ассанжа опасается ухудшения его здоровья

Адвокат Ассанжа опасается ухудшения его здоровья, если суд отклонит апелляцию

© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон опасается ухудшения здоровья ее подзащитного, находящегося в британской тюрьме и страдающего депрессивным расстройством, в случае, если Высокий суд Лондона в феврале отклонит апелляцию против его экстрадиции в США.
«
"В результате 13 лет, в течение которых он фактически находился в тюрьме, под домашним арестом или в той или иной форме был ограничен в свободе в посольстве Эквадора, он плохо себя чувствует. Из-за лечения, которому он подвергается, он страдает тяжелым депрессивным расстройством, у него диагностировано (расстройство аутистического) спектра и, по медицинским данным, если бы его экстрадировали в США, это привело бы к его самоубийству", - заявила Робинсон, её слова приводит австралийский телеканал ABC.
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Активисты пожаловались на глухоту США к призывам освободить Ассанжа
6 июля 2023, 23:57
В июне сообщалось, что Ассанж намерен подать новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщала, что его предыдущая апелляция была отклонена по всем пунктам и подача нового прошения является "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Президент Бразилии на Генассамблее ООН выступил в поддержку Ассанжа
19 сентября 2023, 17:58
 
В миреЛондонСШАЭквадорДжулиан АссанжWikiLeaksРепортеры без границЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала