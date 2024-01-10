https://ria.ru/20240110/assanzh-1920505735.html

Адвокат Ассанжа опасается ухудшения его здоровья

Адвокат Ассанжа опасается ухудшения его здоровья - РИА Новости, 10.01.2024

Адвокат Ассанжа опасается ухудшения его здоровья

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон опасается ухудшения здоровья ее подзащитного, находящегося в британской тюрьме и страдающего... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:42

2024-01-10T13:42

2024-01-10T13:42

в мире

лондон

сша

эквадор

джулиан ассанж

wikileaks

репортеры без границ

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон опасается ухудшения здоровья ее подзащитного, находящегося в британской тюрьме и страдающего депрессивным расстройством, в случае, если Высокий суд Лондона в феврале отклонит апелляцию против его экстрадиции в США. "В результате 13 лет, в течение которых он фактически находился в тюрьме, под домашним арестом или в той или иной форме был ограничен в свободе в посольстве Эквадора, он плохо себя чувствует. Из-за лечения, которому он подвергается, он страдает тяжелым депрессивным расстройством, у него диагностировано (расстройство аутистического) спектра и, по медицинским данным, если бы его экстрадировали в США, это привело бы к его самоубийству", - заявила Робинсон, её слова приводит австралийский телеканал ABC. В июне сообщалось, что Ассанж намерен подать новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" сообщала, что его предыдущая апелляция была отклонена по всем пунктам и подача нового прошения является "последним шагом в судах Великобритании", поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, который он основал для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.

https://ria.ru/20230706/assanzh-1882696217.html

https://ria.ru/20230919/assanzh-1897331020.html

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в мире, лондон, сша, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks, репортеры без границ, европейский суд по правам человека (еспч)