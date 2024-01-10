Источник рассказал о планах Германии рассорить Армению с Россией
Источник: Германия пытается втянуть Армению в антироссийскую политику Запада
Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Германия хочет максимально рассорить Армению с Россией, заявил РИА Новости осведомленный источник.
По словам источника, "немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов".
"Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза", — заключил собеседник агентства.
Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в понедельник секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.
Владимир Путин подчеркивал, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе, а Москва использовала все правовые механизмы, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в регионе.
Как заявил в ноябре министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия выступает за то, чтобы Армения, как член ОДКБ и стратегический союзник, сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений.
Как отметил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".