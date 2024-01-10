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Источник рассказал о планах Германии рассорить Армению с Россией - РИА Новости, 10.01.2024
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10:43 10.01.2024 (обновлено: 11:40 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/armeniya-1920458927.html
Источник рассказал о планах Германии рассорить Армению с Россией
Источник рассказал о планах Германии рассорить Армению с Россией - РИА Новости, 10.01.2024
Источник рассказал о планах Германии рассорить Армению с Россией
Германия хочет максимально рассорить Армению с Россией, заявил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:43
2024-01-10T11:40
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Германия хочет максимально рассорить Армению с Россией, заявил РИА Новости осведомленный источник. "Германия стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. Задача Берлина — максимально рассорить Ереван с Москвой", — сказал собеседник агентства. По словам источника, "немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов"."Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза", — заключил собеседник агентства. Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в понедельник секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.Владимир Путин подчеркивал, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе, а Москва использовала все правовые механизмы, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в регионе. Как заявил в ноябре министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия выступает за то, чтобы Армения, как член ОДКБ и стратегический союзник, сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений.Как отметил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, россия, германия, никол пашинян, одкб
В мире, Армения, Россия, Германия, Никол Пашинян, ОДКБ
Источник рассказал о планах Германии рассорить Армению с Россией

Источник: Германия пытается втянуть Армению в антироссийскую политику Запада

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Германия хочет максимально рассорить Армению с Россией, заявил РИА Новости осведомленный источник.
"Германия стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. Задача Берлина — максимально рассорить Ереван с Москвой", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, "немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов".
"Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза", — заключил собеседник агентства.
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Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в понедельник секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.
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Владимир Путин подчеркивал, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе, а Москва использовала все правовые механизмы, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в регионе.
Как заявил в ноябре министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия выступает за то, чтобы Армения, как член ОДКБ и стратегический союзник, сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений.
Как отметил глава МИД, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против России".
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