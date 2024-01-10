https://ria.ru/20240110/amerikanets-1920582937.html

Отсидевший 44 года в тюрьме американец получит 25 миллионов долларов

Отсидевший 44 года в тюрьме американец получит 25 миллионов долларов - РИА Новости, 10.01.2024

Отсидевший 44 года в тюрьме американец получит 25 миллионов долларов

Американец Ронни Лонг получит 25 миллионов долларов компенсации за то, что отсидел в тюрьме более 44 лет по ложному приговору, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:00

2024-01-10T18:00

2024-01-10T18:03

в мире

северная каролина

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американец Ронни Лонг получит 25 миллионов долларов компенсации за то, что отсидел в тюрьме более 44 лет по ложному приговору, сообщает телеканал NBC News. "Чернокожему мужчине из Северной Каролины, который провел 44 года в тюрьме после того, как был ложно приговорен за изнасилование белой женщины, была присвоена историческая компенсация в размере 25 миллионов долларов спустя более трех лет после того, как его оправдали", - указывает телеканал. Согласно телеканалу, в представлявшей 68-летнего Лонга клинике со специализацией на ложных приговорах заявили, что это вторая самая крупная компенсация за ложный приговор в истории. По данным телеканала, Ронни Лонг был приговорен к пожизненному заключению в возрасте 21 года в октябре 1976 года за якобы изнасилование белокожей женщины. Ложный приговор был отменен в августе 2020 года. Адвокаты Лонга заявили, что у правосудия не было никаких вещественных доказательств, которые бы указывали на виновность Лонга в совершении преступления, при этом, по их словам, на месте преступления было найдено множество доказательств, включая волосы и 43 отпечатка пальцев, с опорой на которые суд изначально мог бы оправдать его.

https://ria.ru/20231228/ubiystvo-1918819197.html

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в мире, северная каролина