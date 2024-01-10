https://ria.ru/20240110/aeroekspress-1920507743.html

"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов

"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов - РИА Новости, 10.01.2024

"Аэроэкспресс" в Шереметьево отменит часть рейсов

"Аэроэкспресс" в воскресные дни января отменит некоторые рейсы поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на железной дороге, сообщила компания. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:49

2024-01-10T13:49

2024-01-10T13:49

туризм

аэроэкспресс

шереметьево (аэропорт)

новости - туризм

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. "Аэроэкспресс" в воскресные дни января отменит некоторые рейсы поездов в аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на железной дороге, сообщила компания. "В связи с проведением плановых работ на железной дороге 14, 21 и 28 января в первой половине дня будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт "Шереметьево" и обратно, некоторые рейсы будут отменены", – говорится в сообщении. В указанные даты с утра до 15 часов интервалы между поездами "Аэроэкспресс" до аэропорта "Шереметьево" и обратно будут увеличены и составят от 1 до 3 часов. После 15 часов аэроэкспрессы будут следовать по графику каждые полчаса. "Добраться в аэропорт "Шереметьево" во время перерывов в движении поездов можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино". Автобусы курсируют каждые 10 минут с 5.10 до 23.40 в сторону аэропорта и с 5.55 до 0.25 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки – 20 минут", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240110/turistka-1920496129.html

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аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), новости - туризм